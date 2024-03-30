Терещенко о том, кто выйдет в финал Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Металлург». Если «Автомобилист» еще и магнитогорцев выбьет, это будет нонсенс»

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор Автомобилист Алексей Терещенко КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Алексей Терещенко назвал команды, который выйдут в финал Кубка Гагарина.

В полуфинале турнира «Локомотив» сыграет против «Трактора», «Металлург» встретится с «Автомобилистом».

– Ожидали, что в полуфинале Кубка Гагарина окажется всего одна команда из Западной конференции?

– Прямо говорю – нет, не ожидал. По ходу регулярного чемпионата складывалось впечатление, что Запад посильнее, но тем интереснее плей-офф. Здесь совсем другие эмоции и накал.

Не зря Алексей Юрьевич Жамнов сказал, что многие ребята переволновались. За это мы и любим плей-офф – здесь каждый может выйти на ведущую роль.

Просто посмотрите, как играют Силаньтев и Березкин! Это здорово.

– Большую роль сыграл перекрестный плей-офф. Вместе с этим нововведением хоккей на финальных стадиях стал зрелищнее?

– Может, он бы и остался зрелищным, но то, что Запад и Восток играют уже во втором раунде – это, конечно, здорово. Лига приняла классное решение.

– Как думаете, какие команды окажутся в финале?

– Я думаю, что «Локомотив» и «Металлург».

Екатеринбург тоже не сбрасываю со счетов, потому что команда провела первые два раунда очень прилично, обыграв «Ак Барс» и СКА. Если они еще и «Металлург» выбьют, то это будет нонсенс, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

63 комментария
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В финале Трактор и Автомобилист!
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Ответ maksim sokolov
Ни слова о трактористах…
ЧТЗ недооценивают упорно из серии в серию
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Ответ Angryslon
В финале Трактор и Автомобилист!
Очень бы хотел этого. Но Трактор -- Магнитка тоже огонь. Зачем в этом уральском "на троих" какие-то залётные западные птицы, не ясно.
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Никаких нонсенсов уже не будет, они все закончились во 2-ом раунде ПО. И сейчас в этих полуфинальных парах фаворитов уже нет и любая команда вполне заслуженно может выйти в финал Кубка Гагарина.
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Трактор пройдет Локо. Поезд устал с Авангардом. Трактор на ходу. Снесет нафиг.
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Ответ Xell
Ну у Магнитки домашняя площадка и скорости повыше.
СКА также думали...и бегали как ошпаренные..
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Ответ Metallurg111
ЧТЗ недооценивают упорно из серии в серию
Пускай,Трактор знает за чем идет,главное что бы не перегорели😉
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Ответ Angryslon
В финале Трактор и Автомобилист!
да в любом случае кто бы в финал не прошел он впервые за последние 10 лет пройдет без одной из Нефтегазовых конских помоек что длякхл уже достижение.
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Ничего удивительного как раз не будет - у Авто всегда очень сильный состав и только отсутствие характера не позволяло реально бороться за КГ. В этом сезоне какой-то характер команда уже показала. А ММГ в этом сезоне по сути строит новую команду и ПОКА это получается хорошо.
ИМХО - шансы вполне равны.
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Почему нонсенс то?Авто действительно мощно и классно играет,в одну калитку вынес ак барс и ска всеми вами экспертами любимый и облизываемый,там Магнитка если выйдет в финал скорее нонсенс будет , у них соперники то были середняки честно говоря далеко не топ клубы и они со скрипом прошли их…так что леша базар фильтруй ))
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Ни слова о трактористах…
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Чемпионом будет Металлург. Кстати Локо сильно переоценен. С ним даже Авангард у которого почти нет защиты и вратаря 7матчей сыграл. А у Трактора есть Фукале. В финале будут играть Магнитка—Трактор.
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Что скажет Терещенко, когда Трактор возьмет кубок? Лучше уж не брать у него интервью, чтоб не слушать его оправдания, иначе голова Разина сразу волосами покроется.
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А в чем собственно будет нонсенс, если Авто пройдёт Металлург? У Авто отлично поставленная игра, надежная защита и вратарь, быстрый переход от обороны к атаке. Металлург уж точно не фаворит. Шансы абсолютно равны.
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Ответ Вадим Пашаев
Акбарс никакой , а у СКА тренера нету . Ты о чём ?
Это не говорит о том, что они слабые команды! Спроси игроков Автомобилиста про "никакой" Акбарс и ска "без тренера".
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кто этих этиловых экспертов вечно обзванивает, они заколебали уже вечно пихать свое никому не нужное "экспертное мнение"
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Хочу финал Локо-Авто
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Ну по составу авто по сильнее будет. Какой тут нонсенс
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Ответ Angryslon
Комментарий удален модератором
Истинное лицо ястребов. Не можете пережить вылет из ПО? Зачем же опускаться до таких грубостей? Очень низко
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Ответ Angryslon
Комментарий удален модератором
Очень грубо и мерзко. У Вас, видимо, да.
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Ответ Angryslon
В финале Трактор и Автомобилист!
По Авто есть вопросы. Он играет вторым номером. Если Металлург будет забивать первым, то с Набоковым в раме у него будут шансы.
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Ответ Андрей Валерьевич
Давайте не будем заранее кубки вручать!
да неее, просто у каждого свои симпатии, даже если твой родной клуб вылетел), все субъективно канешно, мы ж не знаем условно у Аликина состояние, какой нибудь нап с травмой локтя, или кисти Голышев например и снайпер из него никакой (( на данный момент. Но пожелаем всем больше голов, зрелищности и пусть сильнейший победит
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Нонсенс, в переводе с английского, — чушь, чепуха, ерунда.
Что он имел в виду? Или в русском это уже какое-то самостоятельное значение?
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Если Авто уверенно закрыл СКА, то и Магнитку они смогут
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Ответ Angryslon
Мы то как-нибудь переживём. А вот вы в следующем раунде попробуйте пережить. Команде, которую судьи тянули две игры подряд, не место в финале. А уж Кубок тем более не заслужили.
Даже Ваш и.о. тренера сказал, что серия была честная, без грязи, все заслужено. Но Вам эксперту куда виднее)
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Ответ GarbaXosa
Комментарий удален модератором
Зачем мне выполнять Ваши рекомендации? Вы кто?
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Ответ Vadyan_chel1994
Ну по составу авто по сильнее будет. Какой тут нонсенс
Ну у Магнитки домашняя площадка и скорости повыше.
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Ответ Angryslon
Даже если и давали играть, за такое должно быть 100%-ое удаление. Например, в седьмой игре удар в голову Жафярову. Со стороны Авангарда есть подобное, что не свистнули?
мда) смотри тогда волейбол или теннис
там вообще нет физического контакта)
столкновение в середине 3 периода - грубая игра и 2 минуты
иди ной к Ротенбергу и Медведеву, они тебя поймут
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Ответ Angryslon
Комментарий удален модератором
ну надейся)))
заметь, никто вообще про судейство не говорит. ни эксперты, ни бывшие хоккеисты, но вот у тебя и у тебе подобных свербит в одном месте.
судейских вопроса по серии было всего два - голы Иванова и Юрчо. и то они были у болельщиков. один гол правильно отменили, а второй правильно засчитали (странное правило с голом коньком)
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Ответ Angryslon
В финале Трактор и Автомобилист!
Хотелось бы разборки Челябинской области. Металлург и Трактор. А все остальные подождут
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