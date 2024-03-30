Терещенко о том, кто выйдет в финал Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Металлург». Если «Автомобилист» еще и магнитогорцев выбьет, это будет нонсенс»

Алексей Терещенко назвал команды, который выйдут в финал Кубка Гагарина.

В полуфинале турнира «Локомотив» сыграет против «Трактора», «Металлург» встретится с «Автомобилистом».

– Ожидали, что в полуфинале Кубка Гагарина окажется всего одна команда из Западной конференции?

– Прямо говорю – нет, не ожидал. По ходу регулярного чемпионата складывалось впечатление, что Запад посильнее, но тем интереснее плей-офф. Здесь совсем другие эмоции и накал.

Не зря Алексей Юрьевич Жамнов сказал, что многие ребята переволновались. За это мы и любим плей-офф – здесь каждый может выйти на ведущую роль.

Просто посмотрите, как играют Силаньтев и Березкин! Это здорово.

– Большую роль сыграл перекрестный плей-офф. Вместе с этим нововведением хоккей на финальных стадиях стал зрелищнее?

– Может, он бы и остался зрелищным, но то, что Запад и Восток играют уже во втором раунде – это, конечно, здорово. Лига приняла классное решение.

– Как думаете, какие команды окажутся в финале?

– Я думаю, что « » и « ».

Екатеринбург тоже не сбрасываю со счетов, потому что команда провела первые два раунда очень прилично, обыграв «Ак Барс» и СКА. Если они еще и «Металлург» выбьют, то это будет нонсенс, – сказал трехкратный чемпион мира .