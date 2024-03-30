Терещенко о том, кто выйдет в финал Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Металлург». Если «Автомобилист» еще и магнитогорцев выбьет, это будет нонсенс»
Алексей Терещенко назвал команды, который выйдут в финал Кубка Гагарина.
В полуфинале турнира «Локомотив» сыграет против «Трактора», «Металлург» встретится с «Автомобилистом».
– Ожидали, что в полуфинале Кубка Гагарина окажется всего одна команда из Западной конференции?
– Прямо говорю – нет, не ожидал. По ходу регулярного чемпионата складывалось впечатление, что Запад посильнее, но тем интереснее плей-офф. Здесь совсем другие эмоции и накал.
Не зря Алексей Юрьевич Жамнов сказал, что многие ребята переволновались. За это мы и любим плей-офф – здесь каждый может выйти на ведущую роль.
Просто посмотрите, как играют Силаньтев и Березкин! Это здорово.
– Большую роль сыграл перекрестный плей-офф. Вместе с этим нововведением хоккей на финальных стадиях стал зрелищнее?
– Может, он бы и остался зрелищным, но то, что Запад и Восток играют уже во втором раунде – это, конечно, здорово. Лига приняла классное решение.
– Как думаете, какие команды окажутся в финале?
– Я думаю, что «Локомотив» и «Металлург».
Екатеринбург тоже не сбрасываю со счетов, потому что команда провела первые два раунда очень прилично, обыграв «Ак Барс» и СКА. Если они еще и «Металлург» выбьют, то это будет нонсенс, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
ИМХО - шансы вполне равны.
Что он имел в виду? Или в русском это уже какое-то самостоятельное значение?
там вообще нет физического контакта)
столкновение в середине 3 периода - грубая игра и 2 минуты
иди ной к Ротенбергу и Медведеву, они тебя поймут
заметь, никто вообще про судейство не говорит. ни эксперты, ни бывшие хоккеисты, но вот у тебя и у тебе подобных свербит в одном месте.
судейских вопроса по серии было всего два - голы Иванова и Юрчо. и то они были у болельщиков. один гол правильно отменили, а второй правильно засчитали (странное правило с голом коньком)