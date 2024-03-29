Быков о Федотове в НХЛ: «Он старается реализовать мечту и амбиции, ставит цель и идет к ней. Могу только выразить уважение»

Теги ЦСКА Филадельфия Илья Воробьев Вячеслав Быков НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал переход Ивана Федотова в «Филадельфию».

Ранее ЦСКА расторг контракт с 27-летним вратарем. Сегодня «Флайерс» представили Федотова в клубных соцсетях.

«Иван же в прошлом сезоне хотел поехать в НХЛ.

Не знаю, с чем сейчас связан уход Федотова из ЦСКА. Возможно, Илья Воробьев не видел его в команде, а может, ЦСКА договорился с голкипером, что он отыграет какое-то количество матчей и уедет.

Можно по-разному относиться к ситуации с армией и последующим событиям, но Иван смог вернуться в хоккей и показывать результат. Это говорит о его сильном характере.

Сейчас Федотов старается реализовать мечту и амбиции. Хоккеист переходит в сильную лигу и будет стараться найти себя там. Для него это дополнительная мотивация, которая ведет вперед. Он ставит цель и идет к ней.

Могу только приветствовать это и выразить уважение», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мечты иногда сбываются.Посмотрим сможет ли Иван попасть в состав Филадельфии?Если будет играть как в ЦСКА поедет на родину.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий