Быков о Федотове в НХЛ: «Он старается реализовать мечту и амбиции, ставит цель и идет к ней. Могу только выразить уважение»

Вячеслав Быков прокомментировал переход Ивана Федотова в «Филадельфию».

Ранее ЦСКА расторг контракт с 27-летним вратарем. Сегодня «Флайерс» представили Федотова в клубных соцсетях.

«Иван же в прошлом сезоне хотел поехать в НХЛ.

Не знаю, с чем сейчас связан уход Федотова из ЦСКА. Возможно, Илья Воробьев не видел его в команде, а может, ЦСКА договорился с голкипером, что он отыграет какое-то количество матчей и уедет.

Можно по-разному относиться к ситуации с армией и последующим событиям, но Иван смог вернуться в хоккей и показывать результат. Это говорит о его сильном характере.

Сейчас Федотов старается реализовать мечту и амбиции. Хоккеист переходит в сильную лигу и будет стараться найти себя там. Для него это дополнительная мотивация, которая ведет вперед. Он ставит цель и идет к ней.

Могу только приветствовать это и выразить уважение», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.