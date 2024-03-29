Быков о Федотове и ИИХФ: «Одни играют на льду, другие – в кабинетах. Сложно сказать, была бы федерация лояльнее, если бы не эта ситуация»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия Вячеслав Быков КХЛ Иван Федотов Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал уход Ивана Федотова из ЦСКА.

Ранее ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«26-е место по отраженным броскам в регулярке не очень высокий результат, но сезон на сезон не приходится. Тем более у вратаря есть большая нагрузка психологическая и физическая.

Думаю, что он вместе со своим тренерским штабом сделает правильные выводы и уже в следующем сезоне будет в полной форме.

Сложно сказать, была бы ИИХФ лояльнее, если бы не ситуация с Федотовым. Ребята играют в хоккей, а есть игра между органами, которые обслуживают этот матч.

Это не игра, а битва за то, чтобы дать игроку возможность раскрыть свой потенциал и шанс болельщикам воочию идентифицироваться с ребятами.

Одни играют на льду, другие пытаются добиться победы в кабинетах. Это судьба отдельно взятого игрока. И это нужно рассчитывать, а не только личные амбиции кого-то в организациях», – сказал бывший главный тренер сборной России Быков.

14 августа 2023 года ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

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4 комментария
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Ничего бы в смысле лояльности у ИИХФ к России не изменилось.
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Какая лояльность? Пока СВО идёт, можно не мечтать о лояльностях, правах и т.д.
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