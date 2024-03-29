Быков о Федотове и ИИХФ: «Одни играют на льду, другие – в кабинетах. Сложно сказать, была бы федерация лояльнее, если бы не эта ситуация»

Вячеслав Быков прокомментировал уход Ивана Федотова из ЦСКА.

Ранее ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«26-е место по отраженным броскам в регулярке не очень высокий результат, но сезон на сезон не приходится. Тем более у вратаря есть большая нагрузка психологическая и физическая.

Думаю, что он вместе со своим тренерским штабом сделает правильные выводы и уже в следующем сезоне будет в полной форме.

Сложно сказать, была бы ИИХФ лояльнее, если бы не ситуация с . Ребята играют в хоккей, а есть игра между органами, которые обслуживают этот матч.

Это не игра, а битва за то, чтобы дать игроку возможность раскрыть свой потенциал и шанс болельщикам воочию идентифицироваться с ребятами.

Одни играют на льду, другие пытаются добиться победы в кабинетах. Это судьба отдельно взятого игрока. И это нужно рассчитывать, а не только личные амбиции кого-то в организациях», – сказал бывший главный тренер сборной России Быков.

14 августа 2023 года объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.