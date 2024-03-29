Юров о 5:3 после 4:0 со «Спартаком»: «Они добавили, мы им позволили. Их желание забить превысило наши старания в защите»

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Кубок Гагарина Данила Юров Хоккей

Данила Юров высказался о победе «Металлурга» над «Спартаком».

«Металлург» дома обыграл «Спартак» (5:3) в 5-м матче и снова повел (3-2) в серии второго Раунда Кубка Гагарина.

«Глупо было рассчитывать, что спартаковцы оставят счет 3:0 до конца игры (до 38-й минуты хозяева вели 4:0 – Sports). Они добавили, да и мы сами им это позволили. Их желание забить превысило наши старания в защите.

Во время тайм-аута нас попросили успокоиться: сыграть попроще, подержать шайбу в глубине, по возможности забить. Так и получилось», – сказал нападающий «Металлурга» Юров.

«Спартак» неожиданно подвел вратарь. Вытащивший прошлый матч

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий