Юров о 5:3 после 4:0 со «Спартаком»: «Они добавили, мы им позволили. Их желание забить превысило наши старания в защите»
Данила Юров высказался о победе «Металлурга» над «Спартаком».
«Металлург» дома обыграл «Спартак» (5:3) в 5-м матче и снова повел (3-2) в серии второго Раунда Кубка Гагарина.
«Глупо было рассчитывать, что спартаковцы оставят счет 3:0 до конца игры (до 38-й минуты хозяева вели 4:0 – Sports). Они добавили, да и мы сами им это позволили. Их желание забить превысило наши старания в защите.
Во время тайм-аута нас попросили успокоиться: сыграть попроще, подержать шайбу в глубине, по возможности забить. Так и получилось», – сказал нападающий «Металлурга» Юров.
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