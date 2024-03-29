Юров о 5:3 после 4:0 со «Спартаком»: «Они добавили, мы им позволили. Их желание забить превысило наши старания в защите»

Данила Юров высказался о победе «Металлурга» над «Спартаком».

« » дома обыграл « » (5:3) в 5-м матче и снова повел (3-2) в серии второго Раунда Кубка Гагарина.

«Глупо было рассчитывать, что спартаковцы оставят счет 3:0 до конца игры (до 38-й минуты хозяева вели 4:0 – Sports). Они добавили, да и мы сами им это позволили. Их желание забить превысило наши старания в защите.

Во время тайм-аута нас попросили успокоиться: сыграть попроще, подержать шайбу в глубине, по возможности забить. Так и получилось», – сказал нападающий «Металлурга» .

«Спартак» неожиданно подвел вратарь. Вытащивший прошлый матч