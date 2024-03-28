Жамнов о 3:5 от «Металлурга»: «Игра у «Спартака» не получилась. В 1-м периоде начали делать то, что не нужно – пошли ошибки, контратаки, голы»

Алексей Жамнов проанализировал поражение «Спартака» от «Металлурга».

« » дома обыграл « » (5:3) в 5-м матче и снова повел (3-2) в серии второго Раунда Кубка Гагарина.

– Игра у нас не получилась, от этого и результат.

– Можно хоть как-то логически объяснить, почему четные матчи серии получаются засушливыми, а нечетные – 4, 7, 8 голов?

– Я не знаю, я не звездочет (смеется). Извините.

– Может быть, команды пребывают на каком-то уровне запредельной концентрации?

– Игры по-разному складываются, моментами забить не можем, вратари здорово играют, иногда – реализация, отсюда и результат.

– «Спартак» традиционно пытается энергично начинать все пять встреч. Просто с разным результатом, это все объяснимо. Чего сегодня конкретно в первом периоде не хватило, почему такой провальный результат?

– Игровая дисциплина, начали делать то, что не нужно делать, от этого пошли ошибки, контратаки и голы. Это чисто наши ошибки привели к такому результату (0:3 – Sports) после первого периода.

– Вы сказали, игра у нас не получилась, но начиная с концовки второго периода, когда был забит гол в меньшинстве, и до самого конца команда очень достойно смотрелась.

– Смотрелась достойно, просто игра складывается 60 минут, а не 30 и не 20, поэтому, я еще раз говорю, особенно в плей-оффе, важна концентрация и выполнение игровой дисциплины. И тогда будет и результат другой и будет намного проще играть.

– сегодня впервые провел двадцать с небольшим минут, в этом плей-офф. Довольны тем, как он, практически не имея практики, вошел в игру.

– Молодец, вошел, держал нас в игре, в тонусе, молодец.

– Уже сейчас есть какие-то мысли, по поводу того, как нужно состав видео изменить перед игрой №6?

– Посмотрим, сейчас прошло только десять минут, – сказал главный тренер «Спартака» .