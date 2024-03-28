Жамнов о 3:5 от «Металлурга»: «Игра у «Спартака» не получилась. В 1-м периоде начали делать то, что не нужно – пошли ошибки, контратаки, голы»

Теги Металлург Мг Спартак Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Кареев Хоккей

Алексей Жамнов проанализировал поражение «Спартака» от «Металлурга».

«Металлург» дома обыграл «Спартак» (5:3) в 5-м матче и снова повел (3-2) в серии второго Раунда Кубка Гагарина.

– Игра у нас не получилась, от этого и результат.

– Можно хоть как-то логически объяснить, почему четные матчи серии получаются засушливыми, а нечетные – 4, 7, 8 голов?

– Я не знаю, я не звездочет (смеется). Извините.

– Может быть, команды пребывают на каком-то уровне запредельной концентрации?

– Игры по-разному складываются, моментами забить не можем, вратари здорово играют, иногда – реализация, отсюда и результат.

– «Спартак» традиционно пытается энергично начинать все пять встреч. Просто с разным результатом, это все объяснимо. Чего сегодня конкретно в первом периоде не хватило, почему такой провальный результат?

– Игровая дисциплина, начали делать то, что не нужно делать, от этого пошли ошибки, контратаки и голы. Это чисто наши ошибки привели к такому результату (0:3 – Sports) после первого периода.

– Вы сказали, игра у нас не получилась, но начиная с концовки второго периода, когда был забит гол в меньшинстве, и до самого конца команда очень достойно смотрелась.

– Смотрелась достойно, просто игра складывается 60 минут, а не 30 и не 20, поэтому, я еще раз говорю, особенно в плей-оффе, важна концентрация и выполнение игровой дисциплины. И тогда будет и результат другой и будет намного проще играть.

Кареев сегодня впервые провел двадцать с небольшим минут, в этом плей-офф. Довольны тем, как он, практически не имея практики, вошел в игру.

– Молодец, вошел, держал нас в игре, в тонусе, молодец.

– Уже сейчас есть какие-то мысли, по поводу того, как нужно состав видео изменить перед игрой №6?

– Посмотрим, сейчас прошло только десять минут, – сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.

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8 комментариев
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Честно говоря первые 3 гола это подарки Николаева…
+12
-1
+11
Маловато у спартаковцев кубкового опыта, да и Жамнов только первый сезон серьезно работает, но уже как минимум лучший результат со Ржигой повторил...хочется верить что в субботу все у нас получится, а там и последнюю игру вырвем.
ВПЕРЕД, СПАРТАК!!!
+11
-2
+9
Ответ Евгениий
1 и 3, особенно 1. Во 2 не виноват
Ну, да. Когда Зернов забивал там сложно было, соглашусь… , хотя бросок объективно не получился
+2
0
+2
Потенциал и характер у команды есть. Если не разбегутся и не растащат, то нужен сильный вратарь и пара надёжных защитников...
+1
0
+1
Ответ JV
Честно говоря первые 3 гола это подарки Николаева…
1 и 3, особенно 1. Во 2 не виноват
+2
-1
+1
Ответ JV
Честно говоря первые 3 гола это подарки Николаева…
1 и 3, Димины - голы тут 100%.
+1
0
+1
Интересно в последнем вопросе действительно было "видео изменить", или всё таки видоизменить
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