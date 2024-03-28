Жамнов о Ковальчуке: «Дали передышку, решили ввести новых ребят, свежих. Не сработало»

Алексей Жамнов объяснил отсутствие Ильи Ковальчука в игре с «Магниткой».

40-летний форвард не принял участия в пятой игре серии второго Раунда Кубка Гагарина « » – « » (5:3, 3-2).

« дали передышку. Решили ввести новых ребят, свежих. Не сработало», – сказал главный тренер «Спартака» .

В сегодняшнем матче Илью заменял форвард .

Ковальчук сыграл лишь в 4 из 10 матчей «Спартака» в этом плей-офф Фонбет КХЛ и не набрал очков.

Шестая игра серии состоится в Москве 30 марта.