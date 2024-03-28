Жамнов о Ковальчуке: «Дали передышку, решили ввести новых ребят, свежих. Не сработало»
Алексей Жамнов объяснил отсутствие Ильи Ковальчука в игре с «Магниткой».
40-летний форвард не принял участия в пятой игре серии второго Раунда Кубка Гагарина «Металлург» – «Спартак» (5:3, 3-2).
«Илье Ковальчуку дали передышку. Решили ввести новых ребят, свежих. Не сработало», – сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.
В сегодняшнем матче Илью заменял форвард Шейн Принс.
Ковальчук сыграл лишь в 4 из 10 матчей «Спартака» в этом плей-офф Фонбет КХЛ и не набрал очков.
Шестая игра серии состоится в Москве 30 марта.