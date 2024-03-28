Жамнов о Ковальчуке: «Дали передышку, решили ввести новых ребят, свежих. Не сработало»

Теги Металлург Мг Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Шейн Принс Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов объяснил отсутствие Ильи Ковальчука в игре с «Магниткой».

40-летний форвард не принял участия в пятой игре серии второго Раунда Кубка Гагарина «Металлург» – «Спартак» (5:3, 3-2).

«Илье Ковальчуку дали передышку. Решили ввести новых ребят, свежих. Не сработало», – сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.

В сегодняшнем матче Илью заменял форвард Шейн Принс.

Ковальчук сыграл лишь в 4 из 10 матчей «Спартака» в этом плей-офф Фонбет КХЛ и не набрал очков.

Шестая игра серии состоится в Москве 30 марта.

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3 комментария
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Принс вообще никакой. В шоке от его игры. Лучше бы Сусуеву дали игровое время.
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Просто дедуля не ездит на выезды )
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