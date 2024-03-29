Орлов о 3:5 от «Металлурга»: «У «Спартака» было слишком много меньшинства. Мы плохо начали матч, может, сказался недонастрой»

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Кубок Гагарина Даниил Орлов Хоккей

Даниил Орлов прокомментировал поражение «Спартака» от «Металлурга».

«Металлург» дома обыграл «Спартак» (5:3) в 5-м матче и снова повел (3-2) в серии второго Раунда Кубка Гагарина.

«В нашей серии на ход матчей очень влияет начало. В плей-офф каждая шайба на вес золота. Сегодня их было очень много, особенно в первом периоде. Мы плохо начали матч. Может быть, сказался недонастрой, хотя больше думаю, что это стечение обстоятельств.

Понятно, что магнитогорцы дома хотят играть первым номером. Мы тоже старались начать первым номером, но что-то не получилось. У нас было слишком много меньшинства», – сказал защитник «Спартака» Орлов.

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2 комментария
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Как он может говорить вообще о каком-то недонастрое? Глупость кака-то
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Недонастрой хех
По удалениям одинаково хех
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