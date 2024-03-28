Разин о 5:3 со «Спартаком» после 4:0: «Не ищем мы легких путей, надо нервы потратить. Немного расслабились»

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Чемпионат.com Дмитрий Силантьев Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу над «Спартаком» в пятом матче серии.

«Металлург» обыграл «Спартак» (5:3) и снова повел (3-2) в серии второго Раунда Кубка Гагарина.

– Хорошее начало. Хорошо, что выиграли первый период. Реализовали моменты, хорошо действовали в средней зоне, хотя у соперника и было два стопроцентных момента.

Повели 4:0, и, конечно… Сейчас вот с Алексеем разговаривали… Не ищем мы легких путей, надо нервы потратить.

Немного расслабились, пропустили ненужный гол в конце второго периода, и ненужные удаления чуть-чуть подпортили нам нервы.

Но все, что ни делается, то к лучшему. Не надо расслабляться. Есть что посмотреть и убрать ошибки. Серия продолжается.

– Довольны реакцией команды на взятый тайм-аут?

– Не знаю. Не хочу говорить, что вот я взял тайм-аут, и вот ребята… Ребята прекрасно понимали, что происходит. Все старались, но просто хотелось немного успокоить.

Хотя еще раз повторюсь, что все все прекрасно понимали, и надо было просто сбить напор «Спартака» после этих голов.

С Силантьевым все нормально. Я его один раз назвал, но просто не получилось выйти, а потом уже просто сложно попасть в такие скорости. Сегодня никто из нападающих не вылетел, поэтому менять смысла не было, – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.

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5 комментариев
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Ответ Stepan Moris
Что значит подарки кипера??? Николаев из ворот уехал? Или пасы металлургам отдавал? 1ый гол Юров классно бросил из под защитника. 2ой Зернов замкнул поперечную передачу. 3ий Юров оказался один перед вратарем, шайба от конька отскочила. В чем его подарки? Защитники Спартака совсем не виноваты??? По этой логике и Набоков привез 3.
Ну подарки не подарки, но в первом случае он явно потерял ворота, да и дальше не выручил
+2
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Хорошая игра получилась для стороннего зрителя. Все голы у обоих команд при 5х5 из атак сходу, с красивыми бросками, проходами, комбинациями. Классный гол вантаймером в большинстве от Магнитки, хорошая комбинация с голом в большинстве от Спартака. Опять же эта попытка вернутся в игру от москвичей, и напряженная концовка. Даже не верится, что в этой серии уже два матча со счетом 1-0 закончились.
+1
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Ну Андрей Владимирович объективно, 3 гола подарки кипера белых… в субботу ждём более содержательной и уверенной игры от ммг.
+3
-3
0
Андрей Владимирович, иди жопу рви!
+1
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0
Ответ JV
Ну Андрей Владимирович объективно, 3 гола подарки кипера белых… в субботу ждём более содержательной и уверенной игры от ммг.
Что значит подарки кипера??? Николаев из ворот уехал? Или пасы металлургам отдавал? 1ый гол Юров классно бросил из под защитника. 2ой Зернов замкнул поперечную передачу. 3ий Юров оказался один перед вратарем, шайба от конька отскочила. В чем его подарки? Защитники Спартака совсем не виноваты???
По этой логике и Набоков привез 3.
+1
-1
0
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