Разин о 5:3 со «Спартаком» после 4:0: «Не ищем мы легких путей, надо нервы потратить. Немного расслабились»

Андрей Разин прокомментировал победу над «Спартаком» в пятом матче серии.

«Металлург» обыграл « » (5:3) и снова повел (3-2) в серии второго Раунда Кубка Гагарина.

– Хорошее начало. Хорошо, что выиграли первый период. Реализовали моменты, хорошо действовали в средней зоне, хотя у соперника и было два стопроцентных момента.

Повели 4:0, и, конечно… Сейчас вот с Алексеем разговаривали… Не ищем мы легких путей, надо нервы потратить.

Немного расслабились, пропустили ненужный гол в конце второго периода, и ненужные удаления чуть-чуть подпортили нам нервы.

Но все, что ни делается, то к лучшему. Не надо расслабляться. Есть что посмотреть и убрать ошибки. Серия продолжается.

– Довольны реакцией команды на взятый тайм-аут?

– Не знаю. Не хочу говорить, что вот я взял тайм-аут, и вот ребята… Ребята прекрасно понимали, что происходит. Все старались, но просто хотелось немного успокоить.

Хотя еще раз повторюсь, что все все прекрасно понимали, и надо было просто сбить напор «Спартака» после этих голов.

С Силантьевым все нормально. Я его один раз назвал, но просто не получилось выйти, а потом уже просто сложно попасть в такие скорости. Сегодня никто из нападающих не вылетел, поэтому менять смысла не было, – сказал главный тренер « » .