Плющев об отъезде молодежи: «Никто никого за уши не тянет. Многих ребят из ЦСКА звали в НХЛ, но они остались. Тот же Федотов. Нам надо смотреть в проблему глубже»

Теги ЦСКА ФХР Владислав Третьяк Владимир Плющев НХЛ АХЛ КХЛ детский хоккей Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев высказался об отъезде молодых хоккеистов в Северную Америку.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил Минспорт и главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«В 90-е у нас была такая проблема. Доходило до того, что уезжали целыми командами. Тогда речь шла как раз о детско-юношеском хоккее. Сейчас в основном работают по тем игрокам, которые хоть что-то из себя представляют. Оттока, в частности, детей я не наблюдаю.

Безусловно, надо стараться сохранить наш генофонд, это вопрос к руководству российского хоккея. В свое время я работал в федерации с Валентином Сычом, мы выработали нужную программу, которая позволила удержать талантливых ребят. Позднее они стали выигрывать все крупнейшие соревнования.

Какая сейчас у федерации политика в этом отношении, я не очень понимаю. То с агентами в десны целуются, то ругают их за все.

Дело ведь не только в агентах, нельзя говорить, что виноваты во всем они. Никто никого за уши не тянет. Если парень решил уехать отсюда, то его здесь что-то не устраивает.

Я знаю, что многих ребят из ЦСКА звали в НХЛ, но они остались. Тот же Иван Федотов. Нам надо смотреть глубже в проблему. Нельзя допускать людей без какого-либо образования до работы с детьми.

Помню, к Владиславу Третьяку обратились с просьбой навести порядок в детско-юношеском хоккее, а он ответил, что это невозможно. Так что это вопросы к руководству ФХР», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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11 комментариев

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Rinat Zakirov
Ахахаха, о да, Федотов, остался)))
+16
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Алексей
Отличный пример! Всех как Федотова решили останавливать?
+8
0
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Антон Нурапкин
Мой самый любимый комик
+5
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vzi
Ответ Алексей
Отличный пример! Всех как Федотова решили останавливать?
Совки не могут придумать ничего, кроме совка.
Я уже писал - была надежда, что нхловцы 90-х вернутся в Россию по окончании карьеры и сделают тут все, как в НХЛ. Но не получилось.
Мне интересно, Панарин, Тарас, Капризов тоже через 15-20 лет будет нас убеждать сплотиться вокруг вождя и закрыт дорогу за океан молодым? С Овечкиным в принципе и так все ясно. ;)
+5
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ottomann
Пример Федотова, как человека который остался и полюбил играть в России через "командировку" на 1 год на Новую Землю, вроде не должен являться правилом?
+2
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David Rigert
Ответ vzi
Совки не могут придумать ничего, кроме совка. Я уже писал - была надежда, что нхловцы 90-х вернутся в Россию по окончании карьеры и сделают тут все, как в НХЛ. Но не получилось. Мне интересно, Панарин, Тарас, Капризов тоже через 15-20 лет будет нас убеждать сплотиться вокруг вождя и закрыт дорогу за океан молодым? С Овечкиным в принципе и так все ясно. ;)
если через 15-20 лет будет такой же "вождь",то и разговаривать,как мы с вами, невозможно будет.
+1
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Ron Weasley
По поводу Федотова молчал бы. Все знают как его заставили остаться
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Goodvin55
Лучший пример!!! Федотову, могли поставить в личном деле допуск к документам во время службы и тогда бы он даже на отдых выехать не смог бы. А так играй за ЦСКА а в остальное время наслаждайся жизнью. При этом остальные хоккеисты покупавшие военные билеты никуда служить так и не поехали, видимо не очень нужны ЦСКА.
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Костя Кот
тот же Федотов, вон, в армии год на дальнем севере отслужил, а сейчас интервью давать боится.))) артисты ###
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цэсемьэр
Федотов прям особенно остался, каждый день готов так делать🤣
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BobMik
Тролль
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