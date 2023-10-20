Плющев об отъезде молодежи: «Никто никого за уши не тянет. Многих ребят из ЦСКА звали в НХЛ, но они остались. Тот же Федотов. Нам надо смотреть в проблему глубже»

Владимир Плющев высказался об отъезде молодых хоккеистов в Северную Америку.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил Минспорт и главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«В 90-е у нас была такая проблема. Доходило до того, что уезжали целыми командами. Тогда речь шла как раз о детско-юношеском хоккее. Сейчас в основном работают по тем игрокам, которые хоть что-то из себя представляют. Оттока, в частности, детей я не наблюдаю.

Безусловно, надо стараться сохранить наш генофонд, это вопрос к руководству российского хоккея. В свое время я работал в федерации с Валентином Сычом, мы выработали нужную программу, которая позволила удержать талантливых ребят. Позднее они стали выигрывать все крупнейшие соревнования.

Какая сейчас у федерации политика в этом отношении, я не очень понимаю. То с агентами в десны целуются, то ругают их за все.

Дело ведь не только в агентах, нельзя говорить, что виноваты во всем они. Никто никого за уши не тянет. Если парень решил уехать отсюда, то его здесь что-то не устраивает.

Я знаю, что многих ребят из звали в , но они остались. Тот же . Нам надо смотреть глубже в проблему. Нельзя допускать людей без какого-либо образования до работы с детьми.

Помню, к Владиславу Третьяку обратились с просьбой навести порядок в детско-юношеском хоккее, а он ответил, что это невозможно. Так что это вопросы к руководству ФХР», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.