Овечкин о Федотове: «Дай бог, чтобы у Ивана все было хорошо. Будем болеть и переживать»

Александр Овечкин высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию .

«Дай бог, чтобы у все было хорошо.

Будем болеть и переживать. Посмотрим», – сказал нападающий « » .

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️