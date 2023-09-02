Овечкин о Федотове: «Дай бог, чтобы у Ивана все было хорошо. Будем болеть и переживать»

Теги ЦСКА ИИХФ Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Александр Овечкин высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Дай бог, чтобы у Ивана все было хорошо.

Будем болеть и переживать. Посмотрим», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

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13 комментариев

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Maxim Shumov
Тихонько высказался, ни о какой стороне ничего не сказал. «Дай Бог, чтоб все было хорошо и всем было хорошо». Где же его выкрики о поездке в Корею, ни смотря ни на что и создания путинтим?))
Я мужык, но, моя хата с краю.
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Большое сердце Неймара
Ответ Maxim Shumov
Тихонько высказался, ни о какой стороне ничего не сказал. «Дай Бог, чтоб все было хорошо и всем было хорошо». Где же его выкрики о поездке в Корею, ни смотря ни на что и создания путинтим?)) Я мужык, но, моя хата с краю.
так он всегда лицемером был и за слова не отвечал. не понятно за что так его глорят любители путитайм.
+11
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fbd4nrnjdn
Шубской 3 июля 2022: -Про Федотова поговорить не хочешь? -Нет, а зачем?
+8
-1
+7
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Рус Киссенжер
если он ещё пару раз выйдет на площадку в форме с буквой z и символикой "эспаньйол",то будет играть только в России и Белоруссии. хотя может для него это и хорошо.не знаю, что под этим "хорошо" подразумевал Овечкин.
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Джон Псина
Будь прокляты все упомянутые в заголовке личности. Людьми их не назовешь - так демонстративно и безжалостно сломали молодому и талантливому вратарю судьбу. И пусть не кричат тут лизуны ротана и есманта вон он же 100 лярдов контракт заключил ко ко ко - он дальше России и Белоруссии не выйдет, а в НХЛ он легко бы заиграл и стал бы на уровень Бобровского точно
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Meny
Не будет "хорошо", цска не даст, увы ( но его карьера уже ...
Но цске это по ...
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Рус Киссенжер
Ответ Maxim Shumov
Тихонько высказался, ни о какой стороне ничего не сказал. «Дай Бог, чтоб все было хорошо и всем было хорошо». Где же его выкрики о поездке в Корею, ни смотря ни на что и создания путинтим?)) Я мужык, но, моя хата с краю.
так завтра в Вашингтон вылетает.
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OldRedWhite
Ответ Джон Псина
Будь прокляты все упомянутые в заголовке личности. Людьми их не назовешь - так демонстративно и безжалостно сломали молодому и талантливому вратарю судьбу. И пусть не кричат тут лизуны ротана и есманта вон он же 100 лярдов контракт заключил ко ко ко - он дальше России и Белоруссии не выйдет, а в НХЛ он легко бы заиграл и стал бы на уровень Бобровского точно
Бесы , зачем их проклинать ?
0
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