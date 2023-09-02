Овечкин о Федотове: «Дай бог, чтобы у Ивана все было хорошо. Будем болеть и переживать»
Александр Овечкин высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.
1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
«Дай бог, чтобы у Ивана все было хорошо.
Будем болеть и переживать. Посмотрим», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.
ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся
Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷♂️
Я мужык, но, моя хата с краю.
Но цске это по ...