Быков о Федотове: «ЦСКА пошел ему навстречу, чтобы Иван реализовал мечты, попробовал свои силы в НХЛ»

Теги ЦСКА Филадельфия Вячеслав Быков НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Быков озвучил возможные причины ухода Ивана Федотова из ЦСКА.

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«Скорее всего, он решил попробовать свои силы в НХЛ. Не знаю всех этих нюансов расторжения, но, мне кажется, ЦСКА пошел ему навстречу, чтобы Иван попробовал себя другом месте и реализовал свои мечты.

Если они нашли обоюдное решение, можно пожелать Ивану только удачи. Он много сделал для клуба.

Сложно делать какие-то выводы и строить догадки. Я думаю, что будет правильнее дождаться официальных слов от тренера или президента клуба», – сказал бывший главный тренер сборной России Быков.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

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37 комментариев
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Ну какие же великодушные... Не дай Бог таких благодетелей.
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Какая же мерзость
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Тут должна быть картинка с кланяющимся пингвином
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Ответ fomin
Он на альпийской траве сидит или что за реальность у него.
Сыр шоколадом заел и поплыл слегка
+17
-1
+16
Он на альпийской траве сидит или что за реальность у него.
+17
-2
+15
Ага, как плантаторы 19-го века шли навстречу любимым рабам, давая вольную
+13
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+12
Сначала сломали карьеру, а потом вспомнили про мечту ..
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+8
да да цска пошел навстречу когда перестал их устраивать игра федотова,жаль парня ,пираньи -руководство цска съели парня и выплюнули из за ненадобности
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Совковая ментальность никуда не ушла. Все тоже лицемерие номенклатуры.
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Добрый барин подарил Федоту рюмку водки и пятак на опохмел!
А Бык неадекват!
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ЦСКА пошел ему навстречу?? Он контракт с Филой подписал, а его в армейку упекли! Это так идут навстречу?😂
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Это актуально было два года назад...
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Удачи Ивану в НХЛ. Надеюсь, что проявит себя
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Спорное, конечно, утверждение…
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Благодетели. Сначала сослали на крайний север, потом год держали как крепостного в клубе, а теперь дали вольную.
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Раньше считал, что Быков - адекватный и порядочный человек
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цска тридва расы
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🤡
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Ответ Scorpion2312
нет. контракт иметь не обязательно, но, грубо говоря, до 29 лет приоритетное право заключать с тобой контракты у того клуба, который имеет на тебя спортивные права, без его ведома игрок не может перейти в другой российский клуб, а в другой лиге - пожалуйста
Где прописаны данные спортивные права клуба ЦСКА? Кто дал такие права ЦСКА?
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Ответ Viks
Где прописаны данные спортивные права клуба ЦСКА? Кто дал такие права ЦСКА?
при переходе в ЦСКА они были выкуплены. это прописано в регламенте КХЛ.
а сама информация о статусе конкретного игрока не публикуется в открытом доступе, она может быть со слов менеджеров клубов и всё
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Ответ Scorpion2312
при переходе в ЦСКА они были выкуплены. это прописано в регламенте КХЛ. а сама информация о статусе конкретного игрока не публикуется в открытом доступе, она может быть со слов менеджеров клубов и всё
при переходе в ЦСКА они были выкуплены" --- Кем были выкуплены? У кого были выкуплены?
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Ответ Viks
Значит контракт действует до 29 ? Это же в контракте написано или где?
нет. контракт иметь не обязательно, но, грубо говоря, до 29 лет приоритетное право заключать с тобой контракты у того клуба, который имеет на тебя спортивные права, без его ведома игрок не может перейти в другой российский клуб, а в другой лиге - пожалуйста
0
0
0
Ответ Scorpion2312
Если вернётся до 29 в КХЛ, то в ЦСКА, если другой клуб не заплатит или не отдаст в обмен игрока
Значит контракт действует до 29 ? Это же в контракте написано или где?
0
0
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Ответ Viks
ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста --- Что за права, если контракт расторгнут?
Если вернётся до 29 в КХЛ, то в ЦСКА, если другой клуб не заплатит или не отдаст в обмен игрока
0
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А кому он там теперь нужен?
Теперь одна дорога - в куньлунь
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Вот в НХЛ там не так, там людей сразу отпускают по первому желанию, ведь демократия же, Омерика, рай на земле)
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Таких друзей - за *** и в музей
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Все еще правдоруб?
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😆😆😆😆😆
Клинические ветераны
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Великодушие таки и прёт....
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