Каменский об уходе Федотова из ЦСКА: «Может, это лучше для всех – клуб подыщет другого вратаря, а Иван сменит обстановку»
Валерий Каменский верит, что уход Ивана Федотова из ЦСКА пойдет всем на пользу.
Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.
– Как думаете, можем ли мы увидеть Федотова в НХЛ в следующем сезоне?
– Не знаю, если «Филадельфия» заинтересована в нем, то мы можем его там увидеть. Если нет, то Иван будет играть в одном из клубов КХЛ.
У ЦСКА сменился новый главный тренер, политика клуба. Они ищут нового вратаря, может, это будет лучше для всех – клуб подыщет другого вратаря, а Федотов сможет сменить обстановку, – сказал вице‑президент Фонбет чемпионата КХЛ Каменский.
ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.
В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37
Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.
Что ты несешь? Если бы не ЦСКА, служил бы Федотов в обычной армии, а не чилил бы во флоте играя в хоккей.
Клуб сломал Федотову карьеру, который бегал от армии и решил сбежать в сша в такой момент, когда начали трести хоккеистов, которые покупали военники :)
По факту: Федотов положил болт и вместе со своим агентом не решил вопрос с армией, бегал как уклонист, получил идеальные условия службы благодаря связям ЦСКА, получил шанс на реанимацию карьеры и 50 лямов в год, играл мертвым не по спортивному принципу весь сезон, подтянул уровень в ЦСКА , отпустили в США пойдя на встречу вратарю при подписанном контракте - плохой ЦСКА:))))
Что у вас в голове:)
Что ты несешь? Если бы не ЦСКА, служил бы Федотов в обычной армии, а не чилил бы во флоте играя в хоккей.
Клуб сломал Федотову карьеру, который бегал от армии и решил сбежать в сша в такой момент, когда начали трести хоккеистов, которые покупали военники :)
По факту: Федотов положил болт и вместе со своим агентом не решил вопрос с армией, бегал как уклонист, получил идеальные условия службы благодаря связям ЦСКА, получил шанс на реанимацию карьеры и 50 лямов в год, играл мертвым не по спортивному принципу весь сезон, подтянул уровень в ЦСКА , отпустили в США пойдя на встречу вратарю при подписанном контракте - плохой ЦСКА:))))
Что у вас в голове:)