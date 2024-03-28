Каменский об уходе Федотова из ЦСКА: «Может, это лучше для всех – клуб подыщет другого вратаря, а Иван сменит обстановку»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ Валерий Каменский КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский верит, что уход Ивана Федотова из ЦСКА пойдет всем на пользу.

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

– Как думаете, можем ли мы увидеть Федотова в НХЛ в следующем сезоне?

– Не знаю, если «Филадельфия» заинтересована в нем, то мы можем его там увидеть. Если нет, то Иван будет играть в одном из клубов КХЛ.

У ЦСКА сменился новый главный тренер, политика клуба. Они ищут нового вратаря, может, это будет лучше для всех – клуб подыщет другого вратаря, а Федотов сможет сменить обстановку, – сказал вице‑президент Фонбет чемпионата КХЛ Каменский.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

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16 комментариев
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Лучше бы это было 2 года назад. А сейчас уже ЦСКА накрыла карма.
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Он же не отель меняет или съёмную квартиру для смены обстановки, а продолжение карьеры... Просто не дали спокойно играть там, где он хотел, а теперь по сути бросили, при этом отняв несколько лет.
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Так все просто. Угробили талантливому вратарю карьеру и ничего. Съели.
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Ведут себя, как будто ничего и не было...
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Ничего, Иван, главное психологически не перегореть после таких передряг и потом ЦСКА ещё будут «кусать локти», что так поступили..
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Жаль только что хоккейная карьера у Федотова сломана ...
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например украдёт опять у Уфы, как в своё время было с Федотовым из Трактора
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Иван любит менять обстановку!
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ЦСКА позорно в целом поступил по отношению к Федотову еще тогда
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Ахаахахаха
Что ты несешь? Если бы не ЦСКА, служил бы Федотов в обычной армии, а не чилил бы во флоте играя в хоккей.
Клуб сломал Федотову карьеру, который бегал от армии и решил сбежать в сша в такой момент, когда начали трести хоккеистов, которые покупали военники :)
По факту: Федотов положил болт и вместе со своим агентом не решил вопрос с армией, бегал как уклонист, получил идеальные условия службы благодаря связям ЦСКА, получил шанс на реанимацию карьеры и 50 лямов в год, играл мертвым не по спортивному принципу весь сезон, подтянул уровень в ЦСКА , отпустили в США пойдя на встречу вратарю при подписанном контракте - плохой ЦСКА:))))
Что у вас в голове:)
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Ответ _abc_
А Федотову не нужен клуб, который решил в наказание за отказ подписать контракт, сломать ему карьеру, а потом всё равно угрозами заставить этот контракт подписать. Впрочем, такой клуб стране не нужен, не только Федотову. Позорище.
Ахаахахаха
Что ты несешь? Если бы не ЦСКА, служил бы Федотов в обычной армии, а не чилил бы во флоте играя в хоккей.
Клуб сломал Федотову карьеру, который бегал от армии и решил сбежать в сша в такой момент, когда начали трести хоккеистов, которые покупали военники :)
По факту: Федотов положил болт и вместе со своим агентом не решил вопрос с армией, бегал как уклонист, получил идеальные условия службы благодаря связям ЦСКА, получил шанс на реанимацию карьеры и 50 лямов в год, играл мертвым не по спортивному принципу весь сезон, подтянул уровень в ЦСКА , отпустили в США пойдя на встречу вратарю при подписанном контракте - плохой ЦСКА:))))
Что у вас в голове:)
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