НХЛ. «Виннипег» примет «Вашингтон», «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Сент-Луис» в гостях у «Бостона»

«Виннипег» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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