НХЛ. «Виннипег» примет «Вашингтон», «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Сент-Луис» в гостях у «Бостона»

Теги результаты матчей Нью-Джерси Рейнджерс Айлендерс Бостон Вашингтон Сент-Луис Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Хоккей

«Виннипег» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Бостон» встретится с «Сент-Луисом», «Лос-Анджелес» проведет матч против «Айлендерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Сент-Луис
Дата проведения
12 марта, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Нью-Джерси
Дата проведения
12 марта, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Вашингтон
Дата проведения
12 марта, 02.30, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Айлендерс
Дата проведения
12 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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37 комментариев
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У Паши Бучневича 499 матчей в НХЛ. С Бостоном сыграет юбилейную. Отличной игры и без травм!
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Сегодня Овечкин выйдет на лёд в 1407 раз, столько же у Дейла Хантера, провел 19 сезонов в НХЛ (играл за "Вашингтон", был капитаном команды, а затем и главным тренером клуба ).
В гостях "Виннипегу" ("Атланте") Овечкин забил 24 шайбы в 36 матчах (из 36 возможных) 17 побед у "Вашингтона", 19 побед у " Виннипега", 21 передача, 0, "Вашингтон" сделал 1147 бросков из них Овечкин 199 бросков.
24 - ю (797 - ю) 11.12.2022, в равных составах (en), (53-я шайба в пустые ворота), с передачи Дмитрия Орлова.
Овечкину забить, команде победить.
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Ответ Беня_Финитас
про пустые ворота - забудь . это тебе не Нью-Джерси , там Хеллибак стоит .
Коннор Хеллебайк у Овечкина под номером 128 (из 173) . На сегодня пропустил от Александра 599, 600 и 757 шайбы. В пустые ворота "Виннипегу" Александр забросил 21-ю (370-я), 43 - ю( 752-я), 53 - ю( 797-ю) и 54 - ю (802-я).
Овечкин забросит ещё, не переживай.
+4
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Четыре победы хозяев сегодня очень вероятный сценарий..
+3
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Ответ Беня_Финитас
Овечкину дабл-пенетрэйшн . Кто скажет , что это не дубль ?
хейтерс гонна хейт
+2
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+2
Удачи великому Сашику!
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Я бы не ставил ни на Пег, ни на Вашингтон сегодня.
Там может быть все угодно. На бумаге Пег четкие фавориты, но два новых игрока в составе и без Виларди. Это может привести к разгрому Вашингтона, а может и к сюрпризу.
Это мина, а не матч.
И это я говорю как болельщик Джетс.
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Овечкину дубль
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Ответ Барин
Вашик может преподнести сюрприз. И дьяволята тоже, тем уже всё по барабану. За королей притоплю, пора остановить островное веселье)
b2b против сильной команды. Айлы не умеют играть бек ту бек. Можешь вздохнуть спокойно
+2
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Ответ Авл Агерий
Сегодня читал на островном сайте. Почему Исхакову не дают проявить себя? Парень классно буллиты исполняет. Хотя бы ради этого нужно ему дать шанс!
Брать чувака ради буллитов такое себе)
+2
-1
+1
Вашик может преподнести сюрприз. И дьяволята тоже, тем уже всё по барабану.
За королей притоплю, пора остановить островное веселье)
+4
-3
+1
Ответ Alon Kazakevitch
Я бы не ставил ни на Пег, ни на Вашингтон сегодня. Там может быть все угодно. На бумаге Пег четкие фавориты, но два новых игрока в составе и без Виларди. Это может привести к разгрому Вашингтона, а может и к сюрпризу. Это мина, а не матч. И это я говорю как болельщик Джетс.
На НХЛ вообще лучше не ставить) тут все что угодно случится может
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Не, ну все понимают, что там Везина, все дела, но это же не повод ни сделать дубль Ови?!
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Крутой расклад, прям барабан револьвера - молнии, летчики, крылья, островитяне, столичные - на пять выстрелов две осечки (напомню, ковбои часто заряжали 5 патронов, чтобы избежать случайного выстрела). Интересно, кто осечка?
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Ответ Фанат Ференцвароша
b2b против сильной команды. Айлы не умеют играть бек ту бек. Можешь вздохнуть спокойно
Шансы подросли у твоих и Детройт налажал в последних играх.
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Ответ Авл Агерий
Сегодня читал на островном сайте. Почему Исхакову не дают проявить себя? Парень классно буллиты исполняет. Хотя бы ради этого нужно ему дать шанс!
Как раз буллиты у Айлов никто не может исполнять нормально

Не понимаю, почему в НХЛ нет ротаций? Ну если две игры за два дня, то можно же состав поменять немного, три-четыре ахловца? Или там с платежкой проблемы будут из за этого?
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Ответ hhlg
Брать чувака ради буллитов такое себе)
У Исхакова физ данные маленькие для НХЛ. Но мне кажется, попробовать можно было бы. Все же по очкам и по голам лучший в фарм клубе. Хотя я не представляю Исхакова вместо того же Маклина, который в 4 звене уже 3+1 набрал. Звено Клаттербак-Мартин-Исхаков как то не очень)))
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Ответ Old Vyaine
Овечкину забить, Виннипегу победить.
Твоё мнение, твоё право. Уже через 8 часов получим все ответы.
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Ответ Егор Ковынёв
У Паши Бучневича 499 матчей в НХЛ. С Бостоном сыграет юбилейную. Отличной игры и без травм!
Дело дрянь. Луис огребает в 80-90% в таких "круглых" играх.
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Ответ hhlg
У Кэпс начинается важнейший отрезок. Интересно, что расписание оставшихся матчей самое сложное в лиге, в отличие от того же Детройта и Айлов. Посмотрим чему Карбери научил команду и смог ли вывести её на пик формы. https://www.tankathon.com/nhl/remaining_schedule_strength
Ха-ха - пингвины настолько плохо играют, что их уже относят к категории лёгких противников.
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Пока сбор островитянами очков в солнечной Калифорнии идёт по плану. Если сегодня выиграют у королей, будет вообще супер.
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