НХЛ. «Виннипег» примет «Вашингтон», «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Сент-Луис» в гостях у «Бостона»
«Виннипег» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Бостон» встретится с «Сент-Луисом», «Лос-Анджелес» проведет матч против «Айлендерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 марта, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 марта, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 12 марта, 02.30, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 12 марта, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В гостях "Виннипегу" ("Атланте") Овечкин забил 24 шайбы в 36 матчах (из 36 возможных) 17 побед у "Вашингтона", 19 побед у " Виннипега", 21 передача, 0, "Вашингтон" сделал 1147 бросков из них Овечкин 199 бросков.
24 - ю (797 - ю) 11.12.2022, в равных составах (en), (53-я шайба в пустые ворота), с передачи Дмитрия Орлова.
Овечкину забить, команде победить.
Овечкин забросит ещё, не переживай.
Там может быть все угодно. На бумаге Пег четкие фавориты, но два новых игрока в составе и без Виларди. Это может привести к разгрому Вашингтона, а может и к сюрпризу.
Это мина, а не матч.
И это я говорю как болельщик Джетс.
За королей притоплю, пора остановить островное веселье)
Не понимаю, почему в НХЛ нет ротаций? Ну если две игры за два дня, то можно же состав поменять немного, три-четыре ахловца? Или там с платежкой проблемы будут из за этого?