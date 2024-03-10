НХЛ. «Питтсбург» принимает «Эдмонтон», «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», «Каролина» – с «Калгари», «Айлендерс» против «Анахайма»
«Питтсбург» принимает «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», «Каролина» – с «Калгари», «Айлендерс» будут противостоять «Анахайму».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 марта, 20.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 10 марта, 22.30, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 11 марта, 00.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 11 марта, 01.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 11 марта, 03.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кросби +8 полезности
Сид и в обороне лучше отрабатывает, и набирает очков больше, и забивает больше чем Овечкин.
Теперь живи с этим)))
1:08 Приехали…
Ови - 8 негативных, позитивных нет
Барабанов - 1 негатив
Строум - 1 позитив
Лапьер - 1 позитив
Бедард - 2 позитива
Барзал - 2 позитива
Хорват - 2 позитива
Добсон - 2 позитива
Романов - 2 позитива
Сид - 1 позитив
Эберле - 1 позитив
Бовилье - 1 негатив
Год назад гораздо меньше истерии было насчёт тренера. Хотя команда шла хуже. Зато Овечкин забивал более менее. За что критиковать тренера то?)))
У Малыча -4, еще не так страшно
Если на бумаге состав лучше это не значит что в игре он лучше. В прошлом году Кэпс играл с никаким Бэксом, мешком Мантой, Кузей в облаках и с Кюмпером который хуже Линдгрена этого сезона. Неудивительно что на DL слили пол команды. Хочешь посмотреть на действительно тренерскую команду посмотри на Бостон)
провоцируют болеть против наших, больше, чем их хейтеры вместе взятые.
Подсознательно, назло таковым, против наших болеть охота становится.
Хорошо, что сейчас их перлы скрывать можно и не поддаваться на их провакации! 👍