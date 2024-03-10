НХЛ. «Питтсбург» принимает «Эдмонтон», «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», «Каролина» – с «Калгари», «Айлендерс» против «Анахайма»

Теги результаты матчей Питтсбург Айлендерс Каролина Нэшвилл Чикаго Миннесота Калгари Эдмонтон Анахайм Аризона НХЛ Хоккей

«Питтсбург» принимает «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», «Каролина» – с «Калгари», «Айлендерс» будут противостоять «Анахайму».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Эдмонтон 0:2 (1 период)
Дата проведения
10 марта, 20.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Макдэвид ()
0:2 – 8 Экхольм (Макдэвид, Бушар)

 

Миннесота – Нэшвилл
Дата проведения
10 марта, 22.30, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Калгари
Дата проведения
11 марта, 00.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Аризона
Дата проведения
11 марта, 01.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Айлендерс
Дата проведения
11 марта, 03.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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84 комментария
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Ответ hhlg
Главный вопрос - сколько минусов наберёт Сидни Кросби сегодня?
Овечкин -21 полезности в сезоне
Кросби +8 полезности

Сид и в обороне лучше отрабатывает, и набирает очков больше, и забивает больше чем Овечкин.

Теперь живи с этим)))
+13
-7
+6
Ответ Maxim Shumov
До Саши не скатится, не переживай)
Ну как ты, пережил 6-0, шайбу Ови и -3 Уральского мастера?
+8
-3
+5
Ответ Фанат Ференцвароша
Обвинением в русофобии можно оправдать любые факты и правду. Вот только правда от этого никуда не денется
Правда в том что вы регулярно пишите негатив по российским игрокам. И не повторяете его по аналогичным случаям в адрес игроков других стран. Имеем - тенденциозность по национальному признаку и двойные стандарты.
+4
0
+4
Ответ Фанат Ференцвароша
Так четвертое звено и набирало важные очки, вместе со вторым. А Барзал с Хорватом не в форме были: один с травмой играл, второй только перешёл в команду и не разыгрался. Плюс физрук был тренером. Сейчас картина в разы лучше. Шансов больше на успех. Мой прогноз: второй раунд а дальше как повезет
То есть с физруком вы вышли в ПО, а сейчас на грани? Я правильно понимаю
+3
-1
+2
Ответ Михаил Майоров
Правда в том что вы регулярно пишите негатив по российским игрокам. И не повторяете его по аналогичным случаям в адрес игроков других стран. Имеем - тенденциозность по национальному признаку и двойные стандарты.
Когда Георгиев играет хорошо - он болгарин, когда плохо - русский. В этом весь Аналио)
+4
-2
+2
МакДэвид наберёт сегодня урожай на мёртвых пингвинах
+3
-1
+2
0:00 Поехали!
1:08 Приехали…
+2
0
+2
Ответ борецЗАнеСправедливость
Там Вашиг попёр, Овецкин терь в гору пойдет😬
Слава Чарли Линдгрену! Но Пенс отлично размазали, красиво даже)
+4
-2
+2
Ответ Фанат Ференцвароша
Не правда. Я критикую и хвалю игроков разных стран и национальностей. Ну как обычный хоккейный фанат
Ну вот за последние дни позитивные и негативные комменатрии Ференцвароша по персоналиям. Вы бы хоть под Суворова перелогинились бы что ли? Он - один из двух ваших подписок на аккаунты :)
Ови - 8 негативных, позитивных нет
Барабанов - 1 негатив
Строум - 1 позитив
Лапьер - 1 позитив
Бедард - 2 позитива
Барзал - 2 позитива
Хорват - 2 позитива
Добсон - 2 позитива
Романов - 2 позитива
Сид - 1 позитив
Эберле - 1 позитив
Бовилье - 1 негатив
+4
-2
+2
Ответ борецЗАнеСправедливость
Там Вашиг попёр, Овецкин терь в гору пойдет😬
Фанатам Овечкина бесит то, что тренер Вашика Карбери поставил результаты команды на первое место, а не голы Овечкина. Вот и называют его физруком и всячески задевают.

Год назад гораздо меньше истерии было насчёт тренера. Хотя команда шла хуже. Зато Овечкин забивал более менее. За что критиковать тренера то?)))
+6
-5
+1
Ответ Фанат Ференцвароша
Обломают ему крылья Мартин с Клаттербаком))) 0+0 за серию наберёт. Кузнецов уже не хоккеист. Он давно закончил. Даже в КХЛ не заиграет, не то что в Каролине. ПРОПИСЬЮ!
Мы уже в прошлом году видели как Мартин с Клаттербаком боллбоями были на уровне Каролины, а здесь ещё Генцель с Кузей. Изи свип будет, если SoroKING не вытащил пару матчей
+6
-5
+1
Ответ Кино Музыка
Ови, звони Минтюкову.
Вратарю звонить надо. Кто там недавно Джерси остановил...
+1
0
+1
Ответ hhlg
Ну как ты, пережил 6-0, шайбу Ови и -3 Уральского мастера?
Это еще ладно, там у Сидушка за последние 5 матчей -9 полезность )))
У Малыча -4, еще не так страшно
+3
-2
+1
Ответ hhlg
Когда Георгиев играет хорошо - он болгарин, когда плохо - русский. В этом весь Аналио)
Типичный любитель города Осло и не только.
+2
-1
+1
Ответ Фанат Ференцвароша
Вашик - команда пенсионеров и ахловцев. Это чудо чудное, что Карбери тянет его в зону ПО. А вы его так поливаете, будто он на уровне Оттавы идёт. Год назад хуже шли, хотя состав лучше был
Ещё один ;)
Если на бумаге состав лучше это не значит что в игре он лучше. В прошлом году Кэпс играл с никаким Бэксом, мешком Мантой, Кузей в облаках и с Кюмпером который хуже Линдгрена этого сезона. Неудивительно что на DL слили пол команды. Хочешь посмотреть на действительно тренерскую команду посмотри на Бостон)
+4
-3
+1
Ответ Фанат Ференцвароша
Овечкин -21 полезности в сезоне Кросби +8 полезности Сид и в обороне лучше отрабатывает, и набирает очков больше, и забивает больше чем Овечкин. Теперь живи с этим)))
Набил в начале сезона пока Генцель вывозил, как только партнёры ниже уровнем стали Синтия превратилась в посмешище ;)
+8
-7
+1
За Эдмонтон!!!
+1
0
+1
Такие персы, как, например, пахаг или барин,
провоцируют болеть против наших, больше, чем их хейтеры вместе взятые.
Подсознательно, назло таковым, против наших болеть охота становится.
Хорошо, что сейчас их перлы скрывать можно и не поддаваться на их провакации! 👍
+4
-3
+1
Давай за двенадцатой Нэшвилл
+2
-1
+1
Интересно, забьет ли Капризов. Склонен он стал к этому последнее время.
+2
-1
+1
Ови, звони Минтюкову.
+2
-1
+1
Опять Питтсбург примет, да сколько можно уже😂
+4
-3
+1
Ответ Барин
Что за чудик?
Очередной кленовый сироп из степей
0
0
0
Ответ Alex Rastrelli
Типичный любитель города Осло и не только.
Не кавказофобия. Не, нифига)))
+1
-1
0
Ответ Михаил Майоров
Ну вот за последние дни позитивные и негативные комменатрии Ференцвароша по персоналиям. Вы бы хоть под Суворова перелогинились бы что ли? Он - один из двух ваших подписок на аккаунты :) Ови - 8 негативных, позитивных нет Барабанов - 1 негатив Строум - 1 позитив Лапьер - 1 позитив Бедард - 2 позитива Барзал - 2 позитива Хорват - 2 позитива Добсон - 2 позитива Романов - 2 позитива Сид - 1 позитив Эберле - 1 позитив Бовилье - 1 негатив
Ты слишком много внимания уделяешь столь незначительному персонажу - с него иногда можно поржать, но не более
+2
-2
0
Ответ hhlg
Ты слишком много внимания уделяешь столь незначительному персонажу - с него иногда можно поржать, но не более
ну мне сейчас заняться особо нечем...
0
0
0
Ответ Sonnyanderson
Сиду удачи на мультипоинт матч. Остальное пофиг.
Ты же за Дэвилз вроде как))
+2
-2
0
Ответ hhlg
Ты же за Дэвилз вроде как))
Не вроде а так и есть) и персонально за Сида)
0
0
0
Ответ Фанат Ференцвароша
Обвинением в русофобии можно оправдать любые факты и правду. Вот только правда от этого никуда не денется
Комментарий удален модератором
Ответ Михаил Майоров
Все российских игроков принижаете? Так ненавидите граждан России?
Он русофоб
+3
-3
0
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