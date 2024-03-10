НХЛ. «Питтсбург» принимает «Эдмонтон», «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», «Каролина» – с «Калгари», «Айлендерс» против «Анахайма»

«Питтсбург» принимает «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с « », « » – с « », « » будут противостоять «Анахайму».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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