Гендиректор ФХР о словах главы ИИХФ про бан: «С интересом читаю. Конфликт у Федотова с «Филадельфией», при чем здесь Тардиф?»

Гендиректор ФХР высказался о словах главы ИИХФ о возвращении России.

– В начале января Люк Тардиф высказывался по поводу условий возвращения ФХР к международным соревнованиям. В том числе он затронул дело и всю эту ситуацию. Как ФХР смотрит на эти слова?

– Я с вами не соглашусь, что это напрямую так увязал. Честно говоря, я такого не видел. Цитаты там были. Похоже, что он просто берет трубку от наших корреспондентов и отвечает на вопросы по телефону. С интересом читаю.

– Там говорилось, в частности, о том, что ФХР должна уважать правила регистрации контрактов.

– Да, ФХР должна уважать, дальше что. Причем здесь возвращение?

– Есть ли для вас какая-то связь?

– Я считаю, что нет. Видите, какая там история: у нас конфликт пошел в августе-сентябре, а в октябре они внесли поправку о том, что хоккеист, который подписал контракт с НХЛ, сразу считается перемешанным (вероятно: перемещенным – Sports.ru). Мы голосовали против, естественно.

И тем самым они признали, что на тот момент, когда у нас с ними началось разбирательство, такой поправки у них не было. И вот это решение или мнение о том, что в тот момент, когда хоккеист даже по факсу или как-то ставит подпись под контрактом , и он сразу мгновенно перемещается под юрисдикцию Hockey Canada или USA Hockey, это их мнение. Наше мнение другое.

Если так юридически углубиться, это конфликт между Федотовым и клубом « ». При чем здесь Люк Тардиф? Вы придете к спортивному юристу, который не погружен, он скажет: вы то тут что, деньги получаете, есть с ним контракт? Нет. О чем речь.

Есть ситуация с отстранением. Есть тут ситуация с буквой Z и клубом во время предматчевой разминки. Есть ситуация с Иваном Федотовым. Они в целом между собой не сильно связаны, – сказал Дмитрий Курбатов.