Гендиректор ФХР о деле Федотова: «Смотрим, идти ли нам в CAS, все равно будет разбирательство. Штраф – вторичная вещь. Первичная – права на игрока»
Гендиректор ФХР высказался о ситуации вокруг вратаря ЦСКА Ивана Федотова.
«ИИХФ оставила в силе решение. Мы сейчас смотрим, идти ли нам в CAS, все равно будет разбирательство.
Штраф – вторичная вещь. Первичная – права на Федотова», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым из-за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией».
Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.
ФХР направила в ИИХФ апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь играет за ЦСКА, несмотря на дисквалификацию.
Ранее CAS зарегистрировал апелляцию Федотова на санкции ИИХФ.