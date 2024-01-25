Гендиректор ФХР о деле Федотова: «Смотрим, идти ли нам в CAS, все равно будет разбирательство. Штраф – вторичная вещь. Первичная – права на игрока»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ CAS Дмитрий Курбатов Иван Федотов ТАСС Хоккей

Гендиректор ФХР высказался о ситуации вокруг вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«ИИХФ оставила в силе решение. Мы сейчас смотрим, идти ли нам в CAS, все равно будет разбирательство.

Штраф – вторичная вещь. Первичная – права на Федотова», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым из-за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией».

Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.

ФХР направила в ИИХФ апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь играет за ЦСКА, несмотря на дисквалификацию.

Ранее CAS зарегистрировал апелляцию Федотова на санкции ИИХФ.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий