Гендиректор ФХР о деле Федотова: «Смотрим, идти ли нам в CAS, все равно будет разбирательство. Штраф – вторичная вещь. Первичная – права на игрока»

Гендиректор ФХР высказался о ситуации вокруг вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

« оставила в силе решение. Мы сейчас смотрим, идти ли нам в CAS, все равно будет разбирательство.

Штраф – вторичная вещь. Первичная – права на Федотова», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала ЦСКА в регистрации контракта с из-за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией».

Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.

ФХР направила в ИИХФ апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь играет за , несмотря на дисквалификацию.

Ранее CAS зарегистрировал апелляцию Федотова на санкции ИИХФ.