Гендиректор ФХР о решении по Израилю: «Возможно, это открывает для нас окно возможностей для продолжения разговора. Но не считаем, что это создает прямой прецедент»
В ФХР сравнили ситуации с отстранением России и Израиля.
10 января Международная федерация хоккея (ИИХФ) по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах. Через неделю израильской молодежной команде разрешили принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.
«Возможно, это открывает для нас какое-то окно возможностей для продолжения разговора по поводу нашего отстранения из соображений безопасности.
Но мы не считаем, что это создает прямой прецедент. Так как мы не втянуты напрямую в принятие решения по отстранению и по возвращению, поэтому не считаем возможным для себя комментировать эту ситуацию в целом», — сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.