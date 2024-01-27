Гендиректор ФХР о решении по Израилю: «Возможно, это открывает для нас окно возможностей для продолжения разговора. Но не считаем, что это создает прямой прецедент»

В ФХР сравнили ситуации с отстранением России и Израиля.

10 января Международная федерация хоккея ( ) по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах. Через неделю израильской молодежной команде разрешили принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.

«Возможно, это открывает для нас какое-то окно возможностей для продолжения разговора по поводу нашего отстранения из соображений безопасности.

Но мы не считаем, что это создает прямой прецедент. Так как мы не втянуты напрямую в принятие решения по отстранению и по возвращению, поэтому не считаем возможным для себя комментировать эту ситуацию в целом», — сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.