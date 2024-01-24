Гендиректор ФХР: «Отношение со стороны ИИХФ к нам не очень дружественное. Но мы добились того, что нас не понижают в рейтинге»

Теги ФХР ИИХФ КХЛ Дмитрий Курбатов Хоккей

Генеральный директор ФХР назвал отношение ИИХФ к России «не очень дружественным».

В среду в Госдуме проходило заседание комитета по физической культуре и спорту с повесткой «Перспективы развития российского хоккея в современных условиях».

«Мы продолжаем общаться с Международной федерацией хоккея. Отношение со стороны ИИХФ к нам не очень дружественное.

Но мы добились того, что международная федерация не понижает нас в рейтинге. Мы по‑прежнему третьи в рейтинге ИИХФ», – сказал Дмитрий Курбатов.

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4 комментария
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Отношение со стороны ИИХФ к нам не очень дружественное
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Шёл третий год СВО, как Зоркий глаз заметил что в сарае где его заперли не хватает одной стены 🤣
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С какой стати оно будет дружественным?
Для ИИХФ вся эта ситуация с вынужденным баном России и Беларуси жуткий гимор и негатив.
История с ЦСКА и Федотовым тоже не добавляет теплоты в отношениях.
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так понимаете Дмитрий, загвоздка в том, что - вас не то что даже ИИХФ, это вообще зашкваренные, вас ни КХЛ понять не может, ни болельщики, ни даже по моему правильство и президент. все на вас смотрят как на банду имбицилов, которые до сих пор ничего не поняли и продолжают с тупым упорством жить предыдущей жизнью.
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Потому как главное в хоккее - рейтинг ... )
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