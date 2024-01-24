Гендиректор ФХР: «Отношение со стороны ИИХФ к нам не очень дружественное. Но мы добились того, что нас не понижают в рейтинге»

Генеральный директор ФХР назвал отношение ИИХФ к России «не очень дружественным».

В среду в Госдуме проходило заседание комитета по физической культуре и спорту с повесткой «Перспективы развития российского хоккея в современных условиях».

«Мы продолжаем общаться с Международной федерацией хоккея. Отношение со стороны ИИХФ к нам не очень дружественное.

Но мы добились того, что международная федерация не понижает нас в рейтинге. Мы по‑прежнему третьи в рейтинге », – сказал Дмитрий Курбатов.