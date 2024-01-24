Гендиректор ФХР о решении по Израилю: «Можно пытаться использовать это дело как прецедент, но ИИХФ может ответить в духе: «Вы не понимаете, это другое»

В ФХР рассказали, может ли ситуация со сборной Израиля повлиять на допуск России.

10 января Международная федерация хоккея ( ) по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах. Через неделю израильской молодежной команде разрешили принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.

– Израиль начал играть на международном уровне с Новой Зеландией. На матч пришли 30 болельщиков. Дает ли это надежду, что сборную России тоже скоро вернут? ИИХФ за шесть дней переиграла свое решение.

– Может быть, открывается какое‑то окно возможностей для пересмотра нашего дела. В свое время мы протестовали против отстранения России, опираясь на принципы олимпийской хартии и того, что закреплено в уставных документах международной федерации. Там написано, что не должно быть никакой дискриминации по национальному или какому‑то еще признаку. А нас в итоге отстранили, что называется, несимметрично. Причем сослались на некую проблему безопасности.

У нас была такая аргументация, чтобы ИИХФ тратила больше на безопасность, что Россия даже компенсирует эти затраты. Но это все в итоге не сработало. И формально у ИИХФ, как у организатора соревнования, есть право принимать такие решения, опираясь на подобного рода причины. Но в данной ситуации по Израилю было принято другое решение. Поэтому мы можем пытаться использовать это дело как прецедент.

С другой стороны, у них в ИИХФ непрецедентное право. И они могут ответить в духе: «Вы не понимаете, это другое».

– На Олимпиадах всегда беспрецедентный уровень безопасности. Значит ли это, что у нас больше шансов поехать на Олимпийские игры, чем на чемпионат мира?

– По Олимпиаде сейчас идут активные консультации между ИИХФ и НХЛ. Может, не все знают, но, по сути, МОК нанимает ИИХФ проводить олимпийский турнир. И в этом смысле у него обособленный статус по сравнению с другими соревнованиями.

Сейчас проходят консультации. К чему они приведут – мы не знаем. Но информация появится где‑то в феврале. И если будет решение, что НХЛ едет на Олимпиаду, то дальше могут быть самые разнообразные решения, возвращать ли российских игроков.

С точки зрения бизнеса НХЛ должна присутствовать Россия. А как они эту историю будут разруливать – давайте запасемся попкорном, – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.