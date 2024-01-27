Гендиректор ФХР о «не очень дружественных» отношениях с ИИХФ: «Мы считаем наше отстранение несправедливым. Поэтому отношения не те, которые были»
Генеральный директор ФХР объяснил слова об отношениях с ИИХФ.
– Вы сказали, что отношения с ИИХФ у ФХР «не очень дружественные», почему?
– Мы считаем наше отстранение несправедливым. Поэтому отношения не те, которые были.
– В чем это выражается, есть ли какие-то сигналы, которые позволяют об этом говорить?
– Тут нечего комментировать, – сказал Дмитрий Курбатов.
Напомним, в феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта 2023-го организация продлила отстранение на сезон-2023/24.