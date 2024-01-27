Гендиректор ФХР о «не очень дружественных» отношениях с ИИХФ: «Мы считаем наше отстранение несправедливым. Поэтому отношения не те, которые были»

Генеральный директор ФХР объяснил слова об отношениях с ИИХФ.

– Вы сказали, что отношения с ИИХФ у ФХР «не очень дружественные», почему?

– Мы считаем наше отстранение несправедливым. Поэтому отношения не те, которые были.

– В чем это выражается, есть ли какие-то сигналы, которые позволяют об этом говорить?

– Тут нечего комментировать, – сказал Дмитрий Курбатов.

Напомним, в феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта 2023-го организация продлила отстранение на сезон-2023/24.