Малкин о большинстве «Питтсбурга»: «Лишний гол, и у нас было бы на очков 10 больше. Весь сезон скомкан в большинстве. Надо исправлять»

Евгений Малкин высказался о большинстве «Питтсбурга».

Ранее «Питтсбург» проиграл «Флориде» (2:3 Б). Малкин отметился голом.

В этом сезоне «Питтсбург» идет на предпоследнем месте в лиге по реализации большинства (13,3%). 13,3% – худший показатель за всю историю клуба.

– Чего не хватает вашей команде в большинстве?

– Вы правы, когда говорите, что лишний гол в большинстве, и у нас было бы на очков 10 больше. Мы сами это прекрасно понимаем, каждый день тренируем большинство.

Тяжело сказать, что мы над этим не работаем. Но у нас весь сезон скомкан в большинстве. Так бывает, хотя мы идем по этому компоненту в конце таблицы НХЛ. Это надо исправлять.

От нас многое зависит. Если бы мы лучше забивали большинство, то шли бы сейчас в зоне плей‑офф. Где‑то нам уверенности не хватает, где‑то удачи. Всего понемногу. Хоккей – такая игра, что один гол может все перевернуть, включая настроение в команде. Когда ты не забиваешь в нескольких матчах подряд, то черная полоса начинает тебя преследовать.

Может, что‑то надо менять во второй половине сезона. Идут очень ответственные матчи. Но мы стараемся не расстраиваться. Фокусируемся на каждом матче. Если не получилось сегодня, это надо сделать завтра.

– Но 17 лет при вас «Питтсбург» всегда был на уровне по большинству, а сейчас – просто антирекорд.

– Опять же, мы видим, что–то же самое происходит у «Вашингтона». Вроде бы делаем то же самое, а не работает. Я смотрел их матчи. С другой стороны, «Тампа‑Бэй» или «Колорадо» – они грамотно встают и забивают большинство как часы.

– Что они делают иначе?

– Мне кажется, они шайбу двигают быстрее. А у нас каждый ее чуть‑чуть передерживает. Когда встали в зоне, то надо все делать в одно касание. У нас все ребята техничные, все умеют. Нужно шайбу лучше почувствовать, где‑то поменяться местами. У нас есть пара розыгрышей, мы на них смотрим. Но нас перекрыли, и мы как будто растерялись. А надо просто подержать шайбу, даже если без бросков.

Тяжело сказать, у каждого свое мнение, а в большинстве выходит пять игроков. Один хотят больше шайбу держать, другие – бросать побольше. Но я считаю, что передерживать ее не надо, – сказал Малкин.

«Питтсбург» занимает 12‑е месте в Восточной конференции, набрав 49 очков в 45 матчах.