Евгений Малкин: «Питтсбург» борется за плей-офф НХЛ. Стараюсь помогать команде побеждать в каждом матче. Каждый гол важен для меня»

Евгений Малкин высказался после гола «Флориде».

Форвард «Питтсбурга» сравнял счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3 Б), отличившись на 59:18 с передачи Сидни Кросби.

37-летний россиянин прервал безголевую серию из 5 матчей и был признан 3-й звездой встречи. В его активе 39 (16+23) очков в 45 играх в текущем сезоне. Гол стал для нападающего 487-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.

«Надеюсь, теперь буду чувствовать себя намного лучше, потому что все показывают мне видео с моим голом в свои ворота. И я понимаю, что это невезение. Иногда такое случается. Мы проиграли два последних матчах, мы играли не очень хорошо.

Мы вернулись домой и играем вторым номером, сегодня огромная игра, и мы понимаем, что все еще боремся за плей-офф. Я стараюсь помогать команде побеждать в каждом матче. Каждый гол очень важен для меня. После последней игры особенно», – сказал Малкин.

Малкин спас «Питтсбург» на последней минуте, но все равно проиграл Бобровскому. Плей-офф все дальше

