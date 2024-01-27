Евгений Малкин: «Питтсбург» борется за плей-офф НХЛ. Стараюсь помогать команде побеждать в каждом матче. Каждый гол важен для меня»

Теги Питтсбург Флорида Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин высказался после гола «Флориде».

Форвард «Питтсбурга» сравнял счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3 Б), отличившись на 59:18 с передачи Сидни Кросби.

37-летний россиянин прервал безголевую серию из 5 матчей и был признан 3-й звездой встречи. В его активе 39 (16+23) очков в 45 играх в текущем сезоне. Гол стал для нападающего 487-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. 

«Надеюсь, теперь буду чувствовать  себя намного лучше, потому что все показывают мне видео с моим голом в свои ворота. И я понимаю, что это невезение. Иногда такое случается. Мы проиграли два последних матчах, мы играли не очень хорошо.

Мы вернулись домой и играем вторым номером, сегодня огромная игра, и мы понимаем, что все еще боремся за плей-офф. Я стараюсь помогать команде побеждать в каждом матче. Каждый гол очень важен для меня. После последней игры особенно», – сказал Малкин.

Малкин спас «Питтсбург» на последней минуте, но все равно проиграл Бобровскому. Плей-офф все дальше
 

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4 комментария
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Ответ Maxim Shumov
В 2 раза больше голов чем у Величайшего, который стоит по 20+ минут в каждом матче, плюс ещё по 5-7 минут в большинстве
а когда игра не идёт, то и в свои закинуть может.
что за лев этот джина?
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+3
Каждый гол должен быть важен не для тебя, а для команды.
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