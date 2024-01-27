Малкин вышел на чистое 39-е место по очкам в истории НХЛ (1268), обогнав Рателля. До Макинниса – 6 баллов

Евгений Малкин вышел на чистое 39-е место по очкам в истории НХЛ (1268).

Форвард « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (2:3 Б).

В активе 37-летнего россиянина стало 39 (16+23) очков в 45 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок у него 1268 (487+781) баллов в 1108 играх.

обошел Жана Рателля (1267 очков в 1280 играх, 491+776) в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На 38-м месте идет (1274 очка в 1416 играх, 340+934), на 37-м – Алекс Дельвеккио (1281 в 1550, 456+825).