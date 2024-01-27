Малкин вышел на чистое 39-е место по очкам в истории НХЛ (1268), обогнав Рателля. До Макинниса – 6 баллов
Евгений Малкин вышел на чистое 39-е место по очкам в истории НХЛ (1268).
Форвард «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3 Б).
В активе 37-летнего россиянина стало 39 (16+23) очков в 45 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок у него 1268 (487+781) баллов в 1108 играх.
Малкин обошел Жана Рателля (1267 очков в 1280 играх, 491+776) в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На 38-м месте идет Эл Макиннис (1274 очка в 1416 играх, 340+934), на 37-м – Алекс Дельвеккио (1281 в 1550, 456+825).
А Малыч вообще молодец, если б не травмы, то его карьера сложилась бы ещё намного ярче