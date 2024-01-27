Малкин вышел на чистое 39-е место по очкам в истории НХЛ (1268), обогнав Рателля. До Макинниса – 6 баллов

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Эл Макиннис Хоккей

Евгений Малкин вышел на чистое 39-е место по очкам в истории НХЛ (1268).

Форвард «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3 Б). 

В активе 37-летнего россиянина стало 39 (16+23) очков в 45 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок у него 1268 (487+781) баллов в 1108 играх. 

Малкин обошел Жана Рателля (1267 очков в 1280 играх, 491+776) в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На 38-м месте идет Эл Макиннис (1274 очка в 1416 играх, 340+934), на 37-м – Алекс Дельвеккио (1281 в 1550, 456+825). 

 

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5 комментариев
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Вот интересно, столько нытья про то что Пенс тащат на дно контракты ветеранов. А ведь по факту у Малкина чуть ли не очко за игру, с з/п в 6 лямов, что вполне адекватно.
+7
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+7
Ответ Амфитрион
Вот интересно, столько нытья про то что Пенс тащат на дно контракты ветеранов. А ведь по факту у Малкина чуть ли не очко за игру, с з/п в 6 лямов, что вполне адекватно.
И Кросби тоже в топ форме...
А Малыч вообще молодец, если б не травмы, то его карьера сложилась бы ещё намного ярче
+5
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+5
Эх,не Жекино это место..Быть бы ему в топ20,если бы не травмы да роль второго центра команды..Если бы,да кабы.
+1
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Женя молодец,ждем еще минимум 9 шайб в этом сезоне.Хочется чтобы поскорее достиг рубежа 500 шайб
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Джино - Машино)
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