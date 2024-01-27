Майк Салливан: «Малкин – элитный хоккеист. Никто не относится к себе строже, чем Евгений»

Теги Питтсбург Флорида Евгений Малкин НХЛ Майк Салливан Хоккей

Майк Салливан оценил игру форварда Евгения Малкина.

Форвард «Питтсбурга» сравнял счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3 Б), отличившись на 59:18 с передачи Сидни Кросби.

37-летний россиянин прервал безголевую серию из 5 матчей и был признан 3-й звездой встречи. В его активе 39 (16+23) очков в 45 играх в текущем сезоне. Гол стал для нападающего 487-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. 

«Малкин по-прежнему является элитным хоккеистом. И мы твердо верим, что он будет частью решения нашей проблемы в будущем. Он просто слишком талантливый парень и слишком хороший человек, чтобы не стать им.

Никто не относится к себе строже, чем Малкин. Он понимает, что мы рассчитываем на него в атаке. У Джи никогда не бывает недостатка в усилиях, он трудолюбивый парень и по-настоящему конкурентоспособен.

Тот гол в конце важен, он помог нам получить очко с таким трудом. Надеюсь, это придаст ему уверенности», – сказал главный тренер «Питтсбурга».

Малкин спас «Питтсбург» на последней минуте, но все равно проиграл Бобровскому. Плей-офф все дальше
 

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1 комментарий
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500 голов забьет за карьеру. Но, очевидно, что из-за травм свой гигантский потенциал реализовал не полностью. Хотя карьера уже классная. Три КС, ЧМ... Жаль Олимпиаду не выиграл. Но уже Женя будущий член Зала Славы.
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