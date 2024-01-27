Экс-форвард «Филадельфии» и «Торонто» Симмондс завершил карьеру после 15 сезонов в НХЛ

Уэйн Симмондс завершил карьеру после 15 сезонов в НХЛ.

«Я официально не объявлял о завершении карьеры, но с меня хватит. У меня была отличная карьера. Это было лучшее время в моей жизни. Пришло время для семьи», – сказал 35-летний бывший форвард.

В регулярке НХЛ Симмондс провел 1037 матчей и набрал 526 (263+263) очков. Он выступал за «Лос-Анджелес», «Филадельфию», «Нэшвилл», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Торонто».

Последний матч в НХЛ Симмондс провел за «Торонто» 9 апреля 2023 года – с «Монреалем» (7:1).