Ривс – 8-й действующий игрок с 1000+ минут штрафа в НХЛ. На 7-м месте Малкин – 1034

– 8-й действующий игрок с 1000+ минут штрафа.

Форвард «Миннесоты» достиг юбилейной отметки в матче с «Филадельфией» (3:2 ОТ) за счет драки с Николя Делорье.

На его счету стало 1004 минуты штрафа в 795 играх (120 очков, 54+66).

Канадец стал 8-м действующим игроком с 1000+ минут штрафа.

Выше идут («Тампа», 1339 в 1223 играх), Уэйн Симмондс («Торонто», 1291 в 1030), («Калгари», 1284 в 1142), («Вашингтон», 1229 в 665), Мэтт Мартин («Айлендерс», 1102 в 866), Эвандер Кэйн («Эдмонтон», 1068 в 829) и Евгений Малкин («Питтсбург», 1034 в 1029).

Следующий кандидат – Брэд Маршанд («Бостон», 933 в 914).

4 драки состоялись в игре «Миннесота» – «Филадельфия» (в том числе Ривс – Делорье). Из них 3 подряд – в середине 1-го периода