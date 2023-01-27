Ривс – 8-й действующий игрок с 1000+ минут штрафа в НХЛ. На 7-м месте Малкин – 1034

Теги рейтинги Миннесота Евгений Малкин Кори Перри НХЛ Милан Лучич Уэйн Симмондс Эвандер Кэйн Мэтт Мартин Райан Ривс Том Уилсон Хоккей

Райан Ривс – 8-й действующий игрок НХЛ с 1000+ минут штрафа.

Форвард «Миннесоты» достиг юбилейной отметки в матче с «Филадельфией» (3:2 ОТ) за счет драки с Николя Делорье. 

На его счету стало 1004 минуты штрафа в 795 играх (120 очков, 54+66). 

Канадец стал 8-м действующим игроком с 1000+ минут штрафа.

Выше идут Кори Перри («Тампа», 1339 в 1223 играх), Уэйн Симмондс («Торонто», 1291 в 1030), Милан Лучич («Калгари», 1284 в 1142), Том Уилсон («Вашингтон», 1229 в 665), Мэтт Мартин («Айлендерс», 1102 в 866), Эвандер Кэйн («Эдмонтон», 1068 в 829) и Евгений Малкин («Питтсбург», 1034 в 1029). 

Следующий кандидат – Брэд Маршанд («Бостон», 933 в 914). 

4 драки состоялись в игре «Миннесота» – «Филадельфия» (в том числе Ривс – Делорье). Из них 3 подряд – в середине 1-го периода

22 комментария

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Павел Зарубин
А в плей-офф кто лидер по штрафным минутам из действующих?
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Кирилл Пахомов
Ответ raspisanie77
У нас там ещё больший хулиган подрастает, постоянно хватает дурацкие удаления, к 22 годам уже 300 минут, к 30 годам похоже под 900 минут будет и тыщу пораньше Малыча разменяет.
Это Свеча?
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Rialto
Ответ Rialto
Сущий орангутанг уилсон
Вардануш сразу с двух аккаунтов заминовасала, сучка нерусская.
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-2
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raspisanie77
У нас там ещё больший хулиган подрастает, постоянно хватает дурацкие удаления, к 22 годам уже 300 минут, к 30 годам похоже под 900 минут будет и тыщу пораньше Малыча разменяет.
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raspisanie77
Хулиганы! (С)
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raspisanie77
Как-то и не обращал внимание, что при одинаковом возрасте(почти) у таких разных по характеру игроков одинаково штрафных минут.
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Fart1988 Анодин
Ответ AkI3aIPuyC
Малыч то что в этом рассаднике садизма делает?))
Хулиган
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Rialto
Сущий орангутанг уилсон
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-3
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Direct free kick
Сущий орангутанг
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-2
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k-kaprizov
Ответ Pauer
Лучич, Пери, Уилсон и Малыч - мощные парни
Уилсон просто отморозок
+3
-6
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Pauer
Лучич, Пери, Уилсон и Малыч - мощные парни
+2
0
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Оскар Муравьев
Рекорд тайгерв виллиамса вечен по штрафными минутам
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Оскар Муравьев
Малкин очень не дисциплинированный игрок...
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Zomourning33
Ответ AkI3aIPuyC
Малыч то что в этом рассаднике садизма делает?))
Он очень много удаляется, даже в ПО, вот что. Психует часто.
+10
-1
+9
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Radio _wave
Ответ AkI3aIPuyC
Малыч то что в этом рассаднике садизма делает?))
)))))
+1
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Rialto
Ответ AkI3aIPuyC
Малыч то что в этом рассаднике садизма делает?))
Буйная молодость))
+4
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Rialto
Ривз хозяин Томи-пистоньчика
+2
-3
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Михаил1970
Малкин в общей сложности более 17 часов на скамейке штрафников просидел.
+3
0
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Одна_Тарелка
По "штрафной" результативности из действующих только Мэтта Мартина можно рядом поставить. Остальные набирали свои штрафные минуты с куда большим комфортом - из топ 6. Эти же двое +- за 10 минут
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nikozaryanov
Уилсон в этом списке по коэффициенту сидячести на скамейке штрафников с большим опережением идет
+5
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Александр Балабанов
Ответ AkI3aIPuyC
Малыч то что в этом рассаднике садизма делает?))
Как что? На рекорд франшизы идет (15 минут осталось и превзойдет Кевина Стивенса) ;)
+32
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AkI3aIPuyC
Малыч то что в этом рассаднике садизма делает?))
+21
0
+21
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