«Торонто» поместил Мюррея в список травмированных на долгий срок. Симмондс и Хольмберг отправлены в АХЛ

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«Торонто» поместил вратаря Мэтта Мюррея в список травмированных на долгий срок игроков.

28-летний канадец не играет с 17 января. Ранее в этом сезоне он пропустил месяц из-за повреждения приводящей мышцы. 

В прошлом сезоне из-за различных травм он провел только 20 игр за «Оттаву». В этом – 19 игр за «Лифс» (11 побед, 91,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,73). 

Кэпхит Мюррея – 6,25 миллиона долларов, из них 25% учитывают «Сенаторс». В ведомости «Лифс» значились 4,687 млн долларов.

Как сообщает CapFriendly, у клуба останется 4,4 млн долларов под потолком за счет помещения игроков в список травмированных на долгий срок (там сейчас также находятся защитники Джейк Маззин и Виктор Мете, форвард Ник Робертсон). 

Кроме того, клуб отправил в АХЛ форвардов Уэйна Симмондса и Понтуса Хольмберга, чтобы освободить место для выменянных у «Сент-Луиса» Райана О’Райлли и Ноэля Аччари. 

5 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ Конифеев
Симмондса? А его через уэйвер или прямо можно было сослать?
Он прошел уэйвер
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chubrja
Под кого чистят?Что еще Дубас может отдать? Уже и так все пики разбазарил.
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Конифеев
Симмондса? А его через уэйвер или прямо можно было сослать?
0
0
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Wff
Ответ Белый офицер
Как удобно ))
Куда Торонто пухнет? Не лопнуть бы..
0
0
0
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Белый офицер
Как удобно ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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