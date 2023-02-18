«Торонто» поместил Мюррея в список травмированных на долгий срок. Симмондс и Хольмберг отправлены в АХЛ

« » поместил вратаря в список травмированных на долгий срок игроков.

28-летний канадец не играет с 17 января. Ранее в этом сезоне он пропустил месяц из-за повреждения приводящей мышцы.

В прошлом сезоне из-за различных травм он провел только 20 игр за «Оттаву». В этом – 19 игр за «Лифс» (11 побед, 91,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,73).

Кэпхит Мюррея – 6,25 миллиона долларов, из них 25% учитывают «Сенаторс». В ведомости «Лифс» значились 4,687 млн долларов.

Как сообщает CapFriendly, у клуба останется 4,4 млн долларов под потолком за счет помещения игроков в список травмированных на долгий срок (там сейчас также находятся защитники Джейк Маззин и Виктор Мете, форвард Ник Робертсон).

Кроме того, клуб отправил в АХЛ форвардов и , чтобы освободить место для выменянных у «Сент-Луиса» Райана О’Райлли и Ноэля Аччари.