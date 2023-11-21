Стэмкос сравнял счет в матче с «Бостоном» на 59:55. У него 4 таких гола на 60-й минуте – лучший результат в истории «Тампы»

Теги рейтинги Бостон Тампа-Бэй Марио Лемье Билл Герин НХЛ Александр Селиванов Стивен Стэмкос Уэйн Симмондс Хоккей

Стивен Стэмкос сравнял счет в матче с «Бостоном» на 59:55.

Капитан «Тампы» перевел игру регулярного чемпионата с «Брюинс» (5:4 ОТ) в овертайм за 5 секунд до завершения третьего периода. 

Он в 4-й раз за карьеру сравнял счет на 60-й минуте – лучший результат в истории «Тампы». Канадец обогнал Александра Селиванова

Также он во 2-й раз за карьеру сравнял счет в последние 10 секунд 3-го периода. Чаще в истории лиги это удавалось лишь трем игрокам – Марио Лемье, Биллу Герину и Уэйну Симмондсу (по 3 раза). 

В активе Стэмкоса, сегодня также сделавшего результативную передачу, стало 20 (7+13) очков в 17 играх сезона при полезности «минус 9». 

1 комментарий

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lus
Витя Хедман - волшебник, так зацепить шайбу на синей линии. С него все началось. "Бостон" был в миллиметрах от пятой заброшенной шайбы.
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