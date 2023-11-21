Стэмкос сравнял счет в матче с «Бостоном» на 59:55. У него 4 таких гола на 60-й минуте – лучший результат в истории «Тампы»

Стивен Стэмкос сравнял счет в матче с «Бостоном» на 59:55.

Капитан « » перевел игру регулярного чемпионата с «Брюинс» (5:4 ОТ) в овертайм за 5 секунд до завершения третьего периода.

Он в 4-й раз за карьеру сравнял счет на 60-й минуте – лучший результат в истории «Тампы». Канадец обогнал .

Также он во 2-й раз за карьеру сравнял счет в последние 10 секунд 3-го периода. Чаще в истории лиги это удавалось лишь трем игрокам – , Биллу Герину и (по 3 раза).

В активе , сегодня также сделавшего результативную передачу, стало 20 (7+13) очков в 17 играх сезона при полезности «минус 9».