Стэмкос сравнял счет в матче с «Бостоном» на 59:55. У него 4 таких гола на 60-й минуте – лучший результат в истории «Тампы»
Стивен Стэмкос сравнял счет в матче с «Бостоном» на 59:55.
Капитан «Тампы» перевел игру регулярного чемпионата с «Брюинс» (5:4 ОТ) в овертайм за 5 секунд до завершения третьего периода.
Он в 4-й раз за карьеру сравнял счет на 60-й минуте – лучший результат в истории «Тампы». Канадец обогнал Александра Селиванова.
Также он во 2-й раз за карьеру сравнял счет в последние 10 секунд 3-го периода. Чаще в истории лиги это удавалось лишь трем игрокам – Марио Лемье, Биллу Герину и Уэйну Симмондсу (по 3 раза).
В активе Стэмкоса, сегодня также сделавшего результативную передачу, стало 20 (7+13) очков в 17 играх сезона при полезности «минус 9».
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