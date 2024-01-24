Данис Зарипов: «Уровень КХЛ растет с каждым годом, уровень игроков растет. С удовольствием смотрю не только матчи «Ак Барса», но и других команд»

Данис Зарипов считает, что уровень КХЛ растет с каждым годом.

«Если говорить о тенденциях в развитии хоккея, все зависит от того, какой диапазон времени рассматривать.

Если рассматривать диапазон начала моей карьеры и на сегодняшний день, то разница колоссальная.

И в уровень лиги растет с каждым годом, и уровень игроков растет. Если посмотреть чемпионат, очень интересные игры.

Даже по сравнению с прошлым годом, я сам с удовольствием смотрю не только матчи «Ак Барса», но и других команд», – сказал бывший нападающий « » .