Данис Зарипов: «Уровень КХЛ растет с каждым годом, уровень игроков растет. С удовольствием смотрю не только матчи «Ак Барса», но и других команд»

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Р-Спорт Хоккей

Данис Зарипов считает, что уровень КХЛ растет с каждым годом.

«Если говорить о тенденциях в развитии хоккея, все зависит от того, какой диапазон времени рассматривать.

Если рассматривать диапазон начала моей карьеры и на сегодняшний день, то разница колоссальная.

И в КХЛ уровень лиги растет с каждым годом, и уровень игроков растет. Если посмотреть чемпионат, очень интересные игры.

Даже по сравнению с прошлым годом, я сам с удовольствием смотрю не только матчи «Ак Барса», но и других команд», – сказал бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов.

1 комментарий
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При всем уважении, Данис, но сейчас в лиге не так много игроков уровня вашего звена с Коваржем и Мозякиным (или с Морозовым и Зиновьевым). 7-8 лет назад было больше.
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