Данис Зарипов: «Уровень КХЛ растет с каждым годом, уровень игроков растет. С удовольствием смотрю не только матчи «Ак Барса», но и других команд»
Данис Зарипов считает, что уровень КХЛ растет с каждым годом.
«Если говорить о тенденциях в развитии хоккея, все зависит от того, какой диапазон времени рассматривать.
Если рассматривать диапазон начала моей карьеры и на сегодняшний день, то разница колоссальная.
И в КХЛ уровень лиги растет с каждым годом, и уровень игроков растет. Если посмотреть чемпионат, очень интересные игры.
Даже по сравнению с прошлым годом, я сам с удовольствием смотрю не только матчи «Ак Барса», но и других команд», – сказал бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов.