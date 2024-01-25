Данис Зарипов: «Ак Барс» чуть ли не хоронили в прошлом чемпионате, но ребята сделали результат. Нынешний сезон будет похожим, есть шанс взять Кубок Гагарина»

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт Хоккей

Данис Зарипов считает, что у «Ак Барса» есть шанс выиграть Кубок Гагарина.

Казанцы в 54 играх набрали 66 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Давайте вспомним прошлый сезон, когда в декабре команду чуть ли не хоронили. Многие тогда разочаровались, находили кучу причин, чтобы ругать и обесценить результат игроков, но ребята верили в себя и в команду.

В конце сезона мы все увидели, что ребята нашли в себе силы, нить между собой и сделали результат.

Я уверен, нынешний сезон будет похожим, у них есть шанс взять Кубок Гагарина», – считает экс-форвард «Ак Барса» и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

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3 комментария
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Я понимаю, что Данис как легенда Барса хочет лучшего для своего клуба, но в прошлом сезоне Барс включился еще в регулярке, занял 1-е место на Востоке и заслуженно вышел в финал.
Дядя Билл, конечно, и с 5-7 места может довести команду до финала, но в этом сезоне как-то конкуренты выглядят посильнее.
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Я болельщик Уфы. Думаю, мой взгляд объективен) Смотрю многие матчи Ак Барса - это по прежнему злой, силовой, неприятный для соперника, фирменный Билловский хоккей. Их нынешнее положение в таблице - ерунда. В любой паре в ПО вижу их фаворитом. И в том числе и на Кубок.
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Радулов никакой...думаю если пройдут первый раунд это будет хорошо для них. Билл исписался как говорится. А вообще будет очень прискорбно для КХЛ, если можно полсезона каку катать, а потом выиграть
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