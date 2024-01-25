Данис Зарипов: «Ак Барс» чуть ли не хоронили в прошлом чемпионате, но ребята сделали результат. Нынешний сезон будет похожим, есть шанс взять Кубок Гагарина»

Данис Зарипов считает, что у «Ак Барса» есть шанс выиграть Кубок Гагарина.

Казанцы в 54 играх набрали 66 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Давайте вспомним прошлый сезон, когда в декабре команду чуть ли не хоронили. Многие тогда разочаровались, находили кучу причин, чтобы ругать и обесценить результат игроков, но ребята верили в себя и в команду.

В конце сезона мы все увидели, что ребята нашли в себе силы, нить между собой и сделали результат.

Я уверен, нынешний сезон будет похожим, у них есть шанс взять », – считает экс-форвард « » и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.