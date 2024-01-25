Данис Зарипов: «Ак Барс» чуть ли не хоронили в прошлом чемпионате, но ребята сделали результат. Нынешний сезон будет похожим, есть шанс взять Кубок Гагарина»
Данис Зарипов считает, что у «Ак Барса» есть шанс выиграть Кубок Гагарина.
Казанцы в 54 играх набрали 66 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Давайте вспомним прошлый сезон, когда в декабре команду чуть ли не хоронили. Многие тогда разочаровались, находили кучу причин, чтобы ругать и обесценить результат игроков, но ребята верили в себя и в команду.
В конце сезона мы все увидели, что ребята нашли в себе силы, нить между собой и сделали результат.
Я уверен, нынешний сезон будет похожим, у них есть шанс взять Кубок Гагарина», – считает экс-форвард «Ак Барса» и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
Дядя Билл, конечно, и с 5-7 места может довести команду до финала, но в этом сезоне как-то конкуренты выглядят посильнее.