Гендиректор ФХР: «Нужно построить порядка 400 катков, чтобы по обеспечению выйти примерно на уровень США. Пытаемся выйти на уровень скандинавов, где народу мало, а катков много»

Гендиректор ФХР рассказал, сколько нужно построить катков, чтобы приблизиться к США.

«Нам нужно построить порядка 400 катков, чтобы по обеспечению выйти примерно на уровень США.

Мы пытаемся выйти на уровень скандинавов, где народу мало, а катков много. Есть яркие примеры в России – например, Татарстан, где показатели выше, чем обычно.

Наша концепция – в регионе должен быть один крытый каток. Есть регионы как Чечня и Ингушетия – понятно, что там базовый вид спорта – борьба. Но каток тоже должен быть, и загрузка ему всегда найдется. Такую программу мы продвигаем и лоббируем.

Стройка идет не только за государственные деньги, еще вкладывается регион. Но катки – только часть нашей деятельности.

За ФХР зарегистрированы хоккей с шайбой, хоккей «2 на 2», «3 на 3», «4 на 4», а также хоккейное двоеборье, которое входит в программу Игры будущего. Мы эти подвиды спорта закрепили за собой», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.