Гендиректор ФХР: «Нужно построить порядка 400 катков, чтобы по обеспечению выйти примерно на уровень США. Пытаемся выйти на уровень скандинавов, где народу мало, а катков много»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ Дмитрий Курбатов Матч ТВ Хоккей

Гендиректор ФХР рассказал, сколько нужно построить катков, чтобы приблизиться к США.

«Нам нужно построить порядка 400 катков, чтобы по обеспечению выйти примерно на уровень США.

Мы пытаемся выйти на уровень скандинавов, где народу мало, а катков много. Есть яркие примеры в России – например, Татарстан, где показатели выше, чем обычно.

Наша концепция – в регионе должен быть один крытый каток. Есть регионы как Чечня и Ингушетия – понятно, что там базовый вид спорта – борьба. Но каток тоже должен быть, и загрузка ему всегда найдется. Такую программу мы продвигаем и лоббируем.

Стройка идет не только за государственные деньги, еще вкладывается регион. Но катки – только часть нашей деятельности.

За ФХР зарегистрированы хоккей с шайбой, хоккей «2 на 2», «3 на 3», «4 на 4», а также хоккейное двоеборье, которое входит в программу Игры будущего. Мы эти подвиды спорта закрепили за собой», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

3 комментария
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Хоккей с завязанными глазами надо придумать. Смысла ровно столько как и во всех остальных вариациях. Но от смеха уссымся.
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"стройка идет не только за государственные деньги, еще вкладывается регион" - а у региона какие деньги? Частные что ли?
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Мы построим тыщи катков,
Закатаем всё ими в асфальт.
Не согласен? Свободен! Фак офф!
Я закрою этот гештальт.
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