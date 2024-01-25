Маккиннон с 4+1, Райнхарт с 1+1 и Самсонов с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Торонто Флорида Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон Сэм Райнхарт Илья Самсонов Хоккей

Нэтан Маккиннон, Сэм Райнхарт и Илья Сорокин – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Торонто» Илья Самсонов, сделавший шатаут в матче против «Виннипега» (1:0 ОТ). Голкипер отразил 32 броска «Джетс», сыграв на ноль во 2-й раз в сезоне.

Вторая звезда – нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, набравший 2 (1+1) балла в игре с «Аризоной» (6:2). 

Первая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 5 (4+1) очками в матче против «Вашингтона» (6:2). Он сделал 2-й покер в сезоне.

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6 комментариев
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Маккинон, скорее всего, заберет все награды, но на самом деле они не чего не будут стоить. У Колорадо с отрывом лучшая команда в лиге (в индивидуальном плане) на данный момент и лучший игрок - Макар. Мэттьюис и Кучеров - настоящие герои этого сезона
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Жаркая борьба между Кучем и Маком за Артс и Харт!
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Вот бы у Райнхарта каждый год был бы контрактный
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Илья идёт за Везиной
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Эээ... А Рантанен?))

Хотя ессно всё равно на эти звезды дня
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Ответ Bzz Pvz
Маккинон, скорее всего, заберет все награды, но на самом деле они не чего не будут стоить. У Колорадо с отрывом лучшая команда в лиге (в индивидуальном плане) на данный момент и лучший игрок - Макар. Мэттьюис и Кучеров - настоящие герои этого сезона
Когда Кучеров брал Харта в 19ом году , а Тампа повторяла рекорды по победам в регулярке, его призы тоже ничего не стоили? Ведь тогда они были с отрывом лучшие в лиге.
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