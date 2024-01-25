Маккиннон с 4+1, Райнхарт с 1+1 и Самсонов с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Нэтан Маккиннон, Сэм Райнхарт и Илья Сорокин – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Торонто» Илья Самсонов, сделавший шатаут в матче против «Виннипега» (1:0 ОТ). Голкипер отразил 32 броска «Джетс», сыграв на ноль во 2-й раз в сезоне.

Вторая звезда – нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, набравший 2 (1+1) балла в игре с «Аризоной» (6:2).

Первая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 5 (4+1) очками в матче против «Вашингтона» (6:2). Он сделал 2-й покер в сезоне.