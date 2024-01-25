Маккиннон забросил 3 шайбы «Вашингтону» за 6:37 – 2-й результат в истории «Колорадо»

Нэтан Маккиннон забросил 3 шайбы за 6:37 в матче с «Вашингтоном».

Форвард « » сделал натуральный хет-трик во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:0, третий период).

28-летний канадец отличился на 23-й, 28-й и 30-й минутах. В его активе стало 80 (29+51) очков в 48 играх в этом сезоне.

Быстрее Маккиннона в истории клуба (после переезда в Денвер) хет-трик в регулярке удалось сделать только Йоонасу Донскому – в марте 2021 года он забросил 3 шайбы в ворота «Аризоны» за 3 минуты 27 секунд (в первом периоде).

В истории франшизы (с учетом достижений « ») результат Маккиннона вошел в топ-5. Рекордом владеет Ален Коте – в апреле 1982 года он забросил 3 шайбы в ворота «Бостона» за 2 минуты 17 секунд (в первом периоде).