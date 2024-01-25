Маккиннон забросил 3 шайбы «Вашингтону» за 6:37 – 2-й результат в истории «Колорадо»

Теги рейтинги Вашингтон Колорадо НХЛ Квебек Йоонас Донской Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон забросил 3 шайбы за 6:37 в матче с «Вашингтоном».

Форвард «Колорадо» сделал натуральный хет-трик во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:0, третий период). 

28-летний канадец отличился на 23-й, 28-й и 30-й минутах. В его активе стало 80 (29+51) очков в 48 играх в этом сезоне. 

Быстрее Маккиннона в истории клуба (после переезда в Денвер) хет-трик в регулярке удалось сделать только Йоонасу Донскому – в марте 2021 года он забросил 3 шайбы в ворота «Аризоны» за 3 минуты 27 секунд (в первом периоде). 

В истории франшизы (с учетом достижений «Квебека») результат Маккиннона вошел в топ-5. Рекордом владеет Ален Коте – в апреле 1982 года он забросил 3 шайбы в ворота «Бостона» за 2 минуты 17 секунд (в первом периоде). 

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11 комментариев
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Да Маккиннон Арт и Харт забрать может
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Не мог с Сашей одной поделиться
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Интересно, куда нас приведет это постоянное подстегивание друг друга Маккиннона и Кучерова? Может и опять 150 увидим
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+1
Ответ Михаил Опякин
Не мог с Сашей одной поделиться
Не мог, у них же там заговор против Саши)
+2
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+1
Мастерюга
Перед третей шайбой, Санек в своей зоне просто запредельную скорость показал))
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Нормально тащит команду в отсутствие Биг Вэла.
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не отпускает Куча)
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Маккинон 3+1 сегодня ( матч еще идет )
Ответ Кучу
Но его дикий айстайм по сезону 23 минуты..
Боюсь бензина в плов ему не хватит
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Сейчас расскажут, что это все из-за Рантанена и Макара, в то время как Кучеров с бревнами играет.
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Ответ Lesich
Интересно, куда нас приведет это постоянное подстегивание друг друга Маккиннона и Кучерова? Может и опять 150 увидим
если кто-то не сломается не дай бог прям под плоф(
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