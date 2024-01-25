Георгиев одержал 26-ю победу и лидирует по их числу в сезоне НХЛ. Он отразил 23 из 25 бросков «Вашингтона»
Александр Георгиев выиграл 26-й матч в сезоне НХЛ.
Голкипер «Колорадо» отразил 23 из 25 бросков по своим воротам в матче против «Вашингтона» (6:2).
Эта победа стала для него 26-й в нынешнем сезоне. Он лидирует по этому показателю в НХЛ.
Второе место занимает Тэтчера Демко («Ванкувер», 25 побед), третье – Коннор Хеллибак («Виннипег», 23).
Всего в текущем чемпионате НХЛ Александр Георгиев провел 40 матчей, отражая в среднем 89,7% бросков и пропуская 2,95 шайбы за игру.
Но это показатель того, что не он тащит команду, а команда его.