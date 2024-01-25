Георгиев одержал 26-ю победу и лидирует по их числу в сезоне НХЛ. Он отразил 23 из 25 бросков «Вашингтона»

Теги Вашингтон Колорадо НХЛ Тэтчер Демко Коннор Хеллибак Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев выиграл 26-й матч в сезоне НХЛ.

Голкипер «Колорадо» отразил 23 из 25 бросков по своим воротам в матче против «Вашингтона» (6:2).

Эта победа стала для него 26-й в нынешнем сезоне. Он лидирует по этому показателю в НХЛ.

Второе место занимает Тэтчера Демко («Ванкувер», 25 побед), третье – Коннор Хеллибак («Виннипег», 23).

Всего в текущем чемпионате НХЛ Александр Георгиев провел 40 матчей, отражая в среднем 89,7% бросков и пропуская 2,95 шайбы за игру.

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3 комментария
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Статистическая аномалия - при относительно невысоком проценте отраженных бросков (менее 90%) лидировать в лиге в количеству побед - это сильно!

Но это показатель того, что не он тащит команду, а команда его.
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+6
Ответ Savardus
Статистическая аномалия - при относительно невысоком проценте отраженных бросков (менее 90%) лидировать в лиге в количеству побед - это сильно! Но это показатель того, что не он тащит команду, а команда его.
И не поспоришь👍
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