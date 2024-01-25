Георгиев одержал 26-ю победу и лидирует по их числу в сезоне НХЛ. Он отразил 23 из 25 бросков «Вашингтона»

Александр Георгиев выиграл 26-й матч в сезоне НХЛ.

Голкипер « » отразил 23 из 25 бросков по своим воротам в матче против « » (6:2).

Эта победа стала для него 26-й в нынешнем сезоне. Он лидирует по этому показателю в НХЛ.

Второе место занимает («Ванкувер», 25 побед), третье – («Виннипег», 23).

Всего в текущем чемпионате НХЛ Александр Георгиев провел 40 матчей, отражая в среднем 89,7% бросков и пропуская 2,95 шайбы за игру.