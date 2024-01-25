Овечкин вышел на чистое 65-е место по передачам в истории НХЛ, обогнав Брэда Парка

Александр Овечкин вышел на чистое 65-е место по передачам в истории НХЛ.

Капитан « » сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:6).

Теперь на счету 1514 (830+684) очков в 1390 матчах в лиге.

Он превзошел достижение Брэда Парка (683 передачи) и вышел на единоличное 65-е место по ассистам в истории .

64-ю позицию в списке с 688 передачами занимает Анри Ришар, 63-ю – Сергей Федоров (696). Рекордсмен – (1963).

В списке лучших снайперов в истории лиги Овечкин занимает второе место, уступая лишь Гретцки (894 шайбы).