Овечкин вышел на чистое 65-е место по передачам в истории НХЛ, обогнав Брэда Парка
Александр Овечкин вышел на чистое 65-е место по передачам в истории НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:6).
Теперь на счету Александра Овечкина 1514 (830+684) очков в 1390 матчах в лиге.
Он превзошел достижение Брэда Парка (683 передачи) и вышел на единоличное 65-е место по ассистам в истории НХЛ.
64-ю позицию в списке с 688 передачами занимает Анри Ришар, 63-ю – Сергей Федоров (696). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (1963).
В списке лучших снайперов в истории лиги Овечкин занимает второе место, уступая лишь Гретцки (894 шайбы).
1. Джонни Бьюсик - 813
2. Люк Робитайл - 726
3. Дэйв Андрейчук - 698
4. Брендан Шэнахэн - 698
5. 🐑 - 684
Первое, скорее всего, недосягаемо.