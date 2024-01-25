Овечкин вышел на чистое 65-е место по передачам в истории НХЛ, обогнав Брэда Парка

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин Сергей Федоров Уэйн Гретцки НХЛ Анри Ришар Брэд Парк Хоккей

Александр Овечкин вышел на чистое 65-е место по передачам в истории НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:6).

Теперь на счету Александра Овечкина 1514 (830+684) очков в 1390 матчах в лиге.

Он превзошел достижение Брэда Парка (683 передачи) и вышел на единоличное 65-е место по ассистам в истории НХЛ

64-ю позицию в списке с 688 передачами занимает Анри Ришар, 63-ю – Сергей Федоров (696). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (1963).

В списке лучших снайперов в истории лиги Овечкин занимает второе место, уступая лишь Гретцки (894 шайбы).

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13 комментариев
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Лучшие ассистенты среди LW (регулярный сезон):

1. Джонни Бьюсик - 813
2. Люк Робитайл - 726
3. Дэйв Андрейчук - 698
4. Брендан Шэнахэн - 698
5. 🐑 - 684
+11
-1
+10
Вот он, рекорд!
+7
-1
+6
Овечкину пора в зачет засчитывать голевые передачи, а то такими темпами он Грецки годам к 70 только догонит
+5
-1
+4
Ответ Suomi1981
Лучшие ассистенты среди LW (регулярный сезон): 1. Джонни Бьюсик - 813 2. Люк Робитайл - 726 3. Дэйв Андрейчук - 698 4. Брендан Шэнахэн - 698 5. 🐑 - 684
Можно в этом сезоне выходить на третье место, а в следующем на второе.
Первое, скорее всего, недосягаемо.
+2
0
+2
Овечкин, что-то долго в офисе не появляется, отлынивает от работы. Рабочее место уже толстым слоем пыли покрылось.
+2
-1
+1
Ответ Suomi1981
Лучшие ассистенты среди LW (регулярный сезон): 1. Джонни Бьюсик - 813 2. Люк Робитайл - 726 3. Дэйв Андрейчук - 698 4. Брендан Шэнахэн - 698 5. 🐑 - 684
3 точно будет, по идее и 2
+1
0
+1
Слишком завысили ожидания от рекорда, а теперь надо хоть что-то писать про Ови.
+2
-2
0
Хотя бы что-то!
0
0
0
Ответ Михаил Алексеев
Овечкину пора в зачет засчитывать голевые передачи, а то такими темпами он Грецки годам к 70 только догонит
А что так переживаете как за себя))))))))
+2
-2
0
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