Макар побил рекорд «Колорадо» по голам среди защитников. У него 76 шайб в 281 игре в НХЛ

Теги Колорадо видео НХЛ Квебек рекорды Тайсон Бэрри Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар побил рекорд «Колорадо» по голам среди защитников.

25-летний хоккеист набрал 3 (1+2) балла в матче НХЛ против «Вашингтона» (6:2).

Теперь на его счету 303 (76+227) очка в 281 игре в регулярных чемпионатах.

Кэйл Макар превзошел достижение Тайсона Бэрри (75 голов в 484 матчах), установив новый рекорд по шайбам среди защитников в истории «Колорадо» и «Квебека».

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5 комментариев
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Виртуоз , за такими защитниками- полузащитниками наблюдать за игрой просто одно удовольствие
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Ответ Bzz Pvz
С Макаром в команде и овечкин в нынешнем топе бомбардиров был бы
Интересно как? Пока Макар уже будет во всю крутить в зоне соперника, Овечкин ещё только до синей доедет.
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Ответ Фанат спорта01
Макар конечно очень сильно помогает Биг Маку в борьбе за арт Росс. Хэдман тоже гениальный защитник,но не настолько как Кэйл.
Хедман просто постарше конечно, пик прошел, Макар в самом соку.
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Макар конечно очень сильно помогает Биг Маку в борьбе за арт Росс.
Хэдман тоже гениальный защитник,но не настолько как Кэйл.
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