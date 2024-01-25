Макар побил рекорд «Колорадо» по голам среди защитников. У него 76 шайб в 281 игре в НХЛ
Кэйл Макар побил рекорд «Колорадо» по голам среди защитников.
25-летний хоккеист набрал 3 (1+2) балла в матче НХЛ против «Вашингтона» (6:2).
Теперь на его счету 303 (76+227) очка в 281 игре в регулярных чемпионатах.
Кэйл Макар превзошел достижение Тайсона Бэрри (75 голов в 484 матчах), установив новый рекорд по шайбам среди защитников в истории «Колорадо» и «Квебека».
Хэдман тоже гениальный защитник,но не настолько как Кэйл.