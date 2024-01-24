Александр Кожевников: «Локомотив» – противная команда, категорически не нравится их хоккей. Вряд ли они выиграют Кубок Гагарина»

Теги Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников оценил шансы «Локомотива» на победу в Кубке Гагарина.

Команда из Ярославля лидирует в турнирной таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 76 очков после 53 матчей. 

«Мне не нравится хоккей «Локомотива», но команда добротная, свои голы забивает. «Локомотив» – противная команда, категорически не нравится их хоккей, он не присущ моей душе, люблю более открытую игру. Но у каждого тренера свои задачи, ну, такой тренер у них, тут ничего не сделаешь.

Они выигрывают или проигрывают в одну шайбу, в оборонительном плане, но это все-таки не хоккей. Но надо их воспринимать, потому что самое главное – результат. 

В плей-офф «Локомотив» будет тяжелой командой, но навряд ли они выиграют Кубок Гагарина. Да, они могут пройти далеко, потому что это непредсказуемая команда, но я сомневаюсь, что они выиграют», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
не то что Ска... добавил Кожевников
+12
-1
+11
Ответ mr.tswetkov2015
Заткните ему рот кто-нибудь! Хватит на Локомотив гавкать!
Так по делу сказал. Порои смотреть тошно. . Автобусный парк в три ряда.
+8
-2
+6
Заткните ему рот кто-нибудь! Хватит на Локомотив гавкать!
+7
-2
+5
Цифры 51-12 Кожеве, после очередных стопочек беленькой, уже не о чём не говорят?
+7
-2
+5
Источник легалбет видимо спонсор запоев кожевникова)
+3
0
+3
неужели не стыдно говорить про ребят -Противная команда??? вообще то они первые ,а вы не противный где ?
+4
-1
+3
аналитика, которую мы заслужили
+2
0
+2
то ли дело ска добавил олипийский чемпион
+1
0
+1
На самом деле, нейтральному болельщику действительно тяжело смотреть на такие команды как:
Локо, Цска, Витязь на Западе.
Ак Барс, Ладу на Востоке.
Тягучий и закрытый хоккей.
Ладно Лада и Витязь играют по своим возможностям.
Но Ак Барс и Цска - самые богатые. Локо не сильно отстает от них.
+1
0
+1
Сейчас все играют на результат
+1
0
+1
Послушай иксперт. Локомотив в этом сезоне играя с командами, которые тебе не тошно смотреть играл в лучшие игры и не жался к своим воротам, о чем говорит даже статистика броской. А некоторые команды просто уничтожал давлением. Локомотив не виноват, что условный Витязь, Сочи или Северсталь играют с нами от обороны. Локомотив умеет варьировать игру в зависимости от игры соперника. Это ты называешь противной игрой?
+1
0
+1
Ответ Ярославец75
Забыл добавить сюда как минимум Автомобилист, Салават, это из высоких команд.Уж молчу про Нефтехимик, Динамо Минск.
Авто - да.
А вот по СЮ не согласен.
Они не так активно кукурузу охраняют.
0
0
0
Было время Кожевников подобно говорил про Авангард и они взяли кубок. Эх, в этом сезоне можно смело теперь ставить на победу Локомотива
0
0
0
Команда противная или игроки пративные?
0
0
0
я достаточно насмотрелся как сборная Россия с суперзвёздами в составе, проигрывала турниры неярким и тягомотным командам, которые играли вторым номером. Не важно, красивая у тебя походка или нет, а важно дошёл ты до цели или нет.
0
0
0
Мы никому не нравимся, а нам на это наплевать. Вперёд, родные....
0
0
0
Ну а СКА разумеется приятная команда, под руководством главного пацана страны? Позор тебе, Кожевников.
+1
-1
0
Как будто он играл в зрелищный хоккей
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий