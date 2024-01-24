Александр Кожевников: «Локомотив» – противная команда, категорически не нравится их хоккей. Вряд ли они выиграют Кубок Гагарина»

Александр Кожевников оценил шансы «Локомотива» на победу в Кубке Гагарина.

Команда из Ярославля лидирует в турнирной таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 76 очков после 53 матчей.

«Мне не нравится хоккей « », но команда добротная, свои голы забивает. «Локомотив» – противная команда, категорически не нравится их хоккей, он не присущ моей душе, люблю более открытую игру. Но у каждого тренера свои задачи, ну, такой тренер у них, тут ничего не сделаешь.

Они выигрывают или проигрывают в одну шайбу, в оборонительном плане, но это все-таки не хоккей. Но надо их воспринимать, потому что самое главное – результат.

В плей-офф «Локомотив» будет тяжелой командой, но навряд ли они выиграют . Да, они могут пройти далеко, потому что это непредсказуемая команда, но я сомневаюсь, что они выиграют», – сказал двукратный олимпийский чемпион .