Александр Кожевников: «Локомотив» – противная команда, категорически не нравится их хоккей. Вряд ли они выиграют Кубок Гагарина»
Александр Кожевников оценил шансы «Локомотива» на победу в Кубке Гагарина.
Команда из Ярославля лидирует в турнирной таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 76 очков после 53 матчей.
«Мне не нравится хоккей «Локомотива», но команда добротная, свои голы забивает. «Локомотив» – противная команда, категорически не нравится их хоккей, он не присущ моей душе, люблю более открытую игру. Но у каждого тренера свои задачи, ну, такой тренер у них, тут ничего не сделаешь.
Они выигрывают или проигрывают в одну шайбу, в оборонительном плане, но это все-таки не хоккей. Но надо их воспринимать, потому что самое главное – результат.
В плей-офф «Локомотив» будет тяжелой командой, но навряд ли они выиграют Кубок Гагарина. Да, они могут пройти далеко, потому что это непредсказуемая команда, но я сомневаюсь, что они выиграют», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Локо, Цска, Витязь на Западе.
Ак Барс, Ладу на Востоке.
Тягучий и закрытый хоккей.
Ладно Лада и Витязь играют по своим возможностям.
Но Ак Барс и Цска - самые богатые. Локо не сильно отстает от них.
А вот по СЮ не согласен.
Они не так активно кукурузу охраняют.