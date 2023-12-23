Коршков о шансах на личный рекорд результативности в КХЛ: «Не заморачиваюсь. Для «Амура» самое главное – борьба за плей-офф, все внимание – таблице»

Егор Коршков сказал, что в «Амуре» не обращает внимания на личную статистику.

27-летний нападающий является лучшим бомбардиром хабаровского клуба в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ – 22 (9+13) очка в 42 играх.

– В матче с «Металлургом» вы сделали 13-ю результативную передачу в чемпионате, по голам вы тоже лидируете в « », вместе с Дмитрием Шевченко – по девять шайб. Довольны сезоном?

– Сейчас для «Амура» самое главное – борьба за плей-офф. Поэтому в этом сезоне все внимание – не личной статистике, а турнирной таблице.

Может, в те годы, когда играл в «Локомотиве» и мы обычно шли в лидерах, в статистику и заглядывал. Но у кубковой гонки – скажем так, свои законы. Тут рассматриваются только командные цифры.

– Согласны с теми специалистами, которые говорят, что прежний Коршков вернулся?

– В нашем хоккее много критиков, если кто-то отмечает нашу команду или меня, или моих партнеров по звену Станислава Бочарова и Владислава Барулина – это супер. Но давайте вернемся к вашему вопросу весной.

– Вы уже повторили третий по результативности сезон в своей карьере, замахнетесь на личный рекорд – 17 голов и 17 передач в «Локомотиве»-2020/21?

– Это был хороший чемпионат, помню его, было бы здорово повторить. Но по этому поводу не заморачиваюсь. Вновь скажу, что основное внимание – турнирной таблице. Сейчас каждый матч – за четыре командных очка, на личные дела лучше не распыляться, – сказал .