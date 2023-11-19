Александр Кожевников: «ЦСКА соберется. Вратарская позиция у них сейчас не очень. Федотову тяжело играть после перерыва»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Иван Федотов Хоккей

Александр Кожевников высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне.

Клуб занимает 6-е место в таблице Запада.

«Понятно, что ЦСКА сейчас соберется, поднакатает молодежь. В плей-офф они точно войдут, а дальше у них есть опыт.

Но у них сейчас вратарская позиция не очень. Все-таки после такого перерыва Ивану Федотову тяжело играть, но, вроде, набирает.

ЦСКА в таблице может подняться и выше, все-таки и Сергей Федоров у них опытный тренер. Думаю, они постараются третий год подряд выиграть Кубок», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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