Александр Кожевников: «ЦСКА соберется. Вратарская позиция у них сейчас не очень. Федотову тяжело играть после перерыва»

Александр Кожевников высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне.

Клуб занимает 6-е место в таблице Запада.

«Понятно, что сейчас соберется, поднакатает молодежь. В плей-офф они точно войдут, а дальше у них есть опыт.

Но у них сейчас вратарская позиция не очень. Все-таки после такого перерыва тяжело играть, но, вроде, набирает.

ЦСКА в таблице может подняться и выше, все-таки и у них опытный тренер. Думаю, они постараются третий год подряд выиграть », – сказал двукратный олимпийский чемпион .