Александр Кожевников: «ЦСКА соберется. Вратарская позиция у них сейчас не очень. Федотову тяжело играть после перерыва»
Александр Кожевников высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне.
Клуб занимает 6-е место в таблице Запада.
«Понятно, что ЦСКА сейчас соберется, поднакатает молодежь. В плей-офф они точно войдут, а дальше у них есть опыт.
Но у них сейчас вратарская позиция не очень. Все-таки после такого перерыва Ивану Федотову тяжело играть, но, вроде, набирает.
ЦСКА в таблице может подняться и выше, все-таки и Сергей Федоров у них опытный тренер. Думаю, они постараются третий год подряд выиграть Кубок», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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