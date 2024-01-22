Александр Кожевников: «Лада» поборется за Кубок Гагарина, судя по всему. Сработала ставка на амбиции игроков, не сумевших закрепиться в СКА»

Александр Кожевников высказался об игре «Лады» в сезоне-2023/24.

– На что обратили внимание на прошедшей неделе?

– Мне было интересно посмотреть за «Ладой», сможет ли она сохранить стабильное место в плей-офф на Востоке и не свалиться в горячую зону к «Сибири», «Нефтехимку» и «Амуру». Все-таки серия поражений в начале года заставила беспокоиться за перспективы Тольятти.

Вообще слежу за «Ладой» еще с тех давних пор, когда открывал арену в Тольятти. Порадовался, что команда на прошедшей неделе вновь начала побеждать.

Десяток очков до границы зоны плей-офф – это подушка безопасности. Судя по всему, « » поборется за . Это один из приятных сюрпризов всего чемпионата.

– За счет чего Тольятти выстреливает?

– Прежде всего сработала ставка на амбиции игроков, не сумевших закрепиться в , – например, на вратаря Подъяпольского, интересного, фактурного форварда , заводного .

Помимо селекции отмечу правильный выбор тактики. В первый сезон после возвращения штабом Олега Браташа сделана ставка на оборону, на игровой минимализм. «Лада» мне напомнила прошлогодний «Адмирал». Теперь самое главное – развиваться, а не повторить путь Владивостока, который стал заложником раздутого эго своего тренера, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.