Кожевников о Ковальчуке в «Спартаке»: «У Ильи есть харизма человека-победителя. Это важный элемент построения команды. Он будет нужен на плей-офф»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Александр Кожевников Николай Голдобин Павел Порядин Иван Морозов Хоккей

Александр Кожевников высказался о вероятном переходе Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Посмотрим, что он покажет на льду, отдыхал довольно долго, но он будет нужен на плей-офф. У Ильи есть харизма человека-победителя. Это важный элемент построения команды, особенно в играх на выбывание.

Думаю, что тройку Голдобина, Морозова и Порядина оставят. Ковальчук будет во втором звене. Но посмотрим еще, как скоро восстановится Морозов. Если что, Голдобин может сыграть в центре.

Илья полезен в любой роли, он сильный, опытный игрок. Тут дело даже не в физических данных, а в навыках: чтение игры, пас, восприятие», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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