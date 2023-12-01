Кожевников о Ковальчуке в «Спартаке»: «У Ильи есть харизма человека-победителя. Это важный элемент построения команды. Он будет нужен на плей-офф»

Александр Кожевников высказался о вероятном переходе Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Посмотрим, что он покажет на льду, отдыхал довольно долго, но он будет нужен на плей-офф. У Ильи есть харизма человека-победителя. Это важный элемент построения команды, особенно в играх на выбывание.

Думаю, что тройку , и оставят. Ковальчук будет во втором звене. Но посмотрим еще, как скоро восстановится Морозов. Если что, Голдобин может сыграть в центре.

Илья полезен в любой роли, он сильный, опытный игрок. Тут дело даже не в физических данных, а в навыках: чтение игры, пас, восприятие», – сказал двукратный олимпийский чемпион .