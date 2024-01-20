Дер-Аргучинцев о КХЛ: «Против всех тяжело играть, все команды достаточно равные. Не ощущаю, что кто-то сильно выделяется»

Теги Трактор Антон Бурдасов КХЛ Сочи Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев оценил уровень команд КХЛ.

20 января «Трактор» разгромил «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (6:1). 

– Второй гол Бурдасова взбодрил команду?

– Очень красивый гол, одной рукой. После этого, скорее всего, мы поймали кураж. Рады, что Антон забросил две шайбы.

– Как настраивались на матч против аутсайдера КХЛ?

– Не важно, кто на какой строчке в турнирной таблице находится. Против всех тяжело играть, во всех командах хорошие хоккеисты. Когда мы играем с аутсайдерами или лидерами, я не ощущаю, что кто-то сильно выделяется. Все команды достаточно равные.

– В последнее время «Трактор» балансирует между четвертой-седьмой строчками конференции. Есть задача занять место как можно выше?

– Мы пытаемся выигрывать в каждом матче, а что будет в конце сезона – будем смотреть потом, – сказал Дер-Аргучинцев.

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2 комментария
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Сеня молодчик, чувствуется высокий игровой интеллект. Их звено с Кравцовым и Тертышным гармонично смотрелось, зачем к ним Робинсона ставят, непонятно, Чарли ярко выраженный игрок 3-4 звена, хотя и очень добротный.
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Согласен с Вами... Тертышный больше принесёт пользы в этом звене!!! Трактор с победой!!
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