Дер-Аргучинцев о КХЛ: «Против всех тяжело играть, все команды достаточно равные. Не ощущаю, что кто-то сильно выделяется»

Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев оценил уровень команд КХЛ.

20 января «Трактор» разгромил « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (6:1).

– Второй гол взбодрил команду?

– Очень красивый гол, одной рукой. После этого, скорее всего, мы поймали кураж. Рады, что Антон забросил две шайбы.

– Как настраивались на матч против аутсайдера КХЛ?

– Не важно, кто на какой строчке в турнирной таблице находится. Против всех тяжело играть, во всех командах хорошие хоккеисты. Когда мы играем с аутсайдерами или лидерами, я не ощущаю, что кто-то сильно выделяется. Все команды достаточно равные.

– В последнее время « » балансирует между четвертой-седьмой строчками конференции. Есть задача занять место как можно выше?

– Мы пытаемся выигрывать в каждом матче, а что будет в конце сезона – будем смотреть потом, – сказал .