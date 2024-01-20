Дер-Аргучинцев о КХЛ: «Против всех тяжело играть, все команды достаточно равные. Не ощущаю, что кто-то сильно выделяется»
Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев оценил уровень команд КХЛ.
20 января «Трактор» разгромил «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (6:1).
– Второй гол Бурдасова взбодрил команду?
– Очень красивый гол, одной рукой. После этого, скорее всего, мы поймали кураж. Рады, что Антон забросил две шайбы.
– Как настраивались на матч против аутсайдера КХЛ?
– Не важно, кто на какой строчке в турнирной таблице находится. Против всех тяжело играть, во всех командах хорошие хоккеисты. Когда мы играем с аутсайдерами или лидерами, я не ощущаю, что кто-то сильно выделяется. Все команды достаточно равные.
– В последнее время «Трактор» балансирует между четвертой-седьмой строчками конференции. Есть задача занять место как можно выше?
– Мы пытаемся выигрывать в каждом матче, а что будет в конце сезона – будем смотреть потом, – сказал Дер-Аргучинцев.