Заварухин о 6:1 с «Сочи»: «Трактор» хорошо сыграл в атаке, забил классные шайбы. Единственное – еще очень много надо работать позиционной обороной»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги игры с «Сочи».

Челябинская команда одержала победу со счетом 6:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хорошо сыграли в атаке, забили классные шайбы. Единственное – еще очень много надо работать позиционной обороной. Есть моменты, которые необходимо усиливать своими правильными действиями. Хорошо сыграли, порадовали болельщиков. Ребята молодцы. Готовимся к следующему матчу.

– Видели ли вы три гола за 83 секунды? Насколько приятно, что команда забила серийные голы, наказывая соперника за ошибки в обороне?

– В моей игровой карьере был момент, когда я руководил «Белыми Медведями, мы проигрывали в две шайбы «Реактору» и за полторы минуты забили три гола, выиграв встречу в основное время. Я этому не удивлен. Парни молодцы. Забили классные голы.

– Как проходит адаптация новичков Джека Родуолда и ?

– Где-то не хватает взаимопонимания. Ребята над этим работают. Надеемся, что нюансы и взаимопонимание придут. Все это придет через работу и тренировки. Джек провел с командой только несколько тренировок. Григорий у нас уже давно в команде. Хорошо влился, играет в большинстве, выполняет наши требования.

– Были ли у вас сегодня мысли выпустить Вячеслава Бутееца?

– Нет, такой мысли не было. Сергей Мыльников немного приболел, поэтому позвали Вячеслава Бутееца. У нас было два поражения подряд, сегодня нужна была победа. Поэтому было принято решение, что будет играть Зак Фукале.

– Как сейчас оцениваете состояние ?

– Мы следим за его физическим состоянием. В начале чемпионата его сильно «нагрузили» и он немного просел. Сейчас он в хорошей физической форме и может вытаскивать все игры. Мы никого не списываем со счетов, также даем игровое время Сергею Мыльникову. Пару дней назад у Зака уехал отец, присутствует эмоциональный всплеск. Только позитивное настроение. Джакомо приехал, посмотрел в каких условиях работает его сын. Все остались очень довольны.

– После двух пробросов вы поменяли тройку Дер-Аргучинцева. Семен, возвращаясь на лавку, разводил руками, будто не ожидал такого решения.

У него был хороший момент, он не забил. Это не связано с вбрасыванием в своей зоне.

– Как вам сегодня игра четвертого сочетания?

– Есть ребята, которые готовы зайти в любой момент. Парни сегодня сыграли результативно. Молодцы. Мы им доверяли. Свои моменты они использовали, забили хорошие голы. По составу на следующий матч будем решать чуть позже, – сказал .