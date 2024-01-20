Кокорев про 1:6 с «Трактором»: «Полтора периода «Сочи» хорошо играл, потом немножко рассыпались. Будем разбираться»
Дмитрию Кокорев прокомментировал поражение «Сочи» от «Трактора» (1:6).
Первый период завершился поражением «Сочи» 0:1, в начале второго сочинцы сравняли счет, но затем пропустили 4 шайбы, а в 3-м периоде еще одну.
«Полтора периода, считаю, хорошо играли – до гола в наши ворота. Потом немножко рассыпались. Будем разбираться в причинах.
К сожалению, пропустили гол, потом еще гол. Подобрались только в третьем периоде. Будем разбираться», – сказал тренер «Сочи».