🚨 Sports.ru ищет авторов хоккейных новостей 🏒
Привет всем, у кого звенит в ушах лихая музыка системной работы на результат!
Хоккейной ленте нужны авторы новостей.
Основные требования к соискателям:
1) знание английского языка на уровне, необходимом для понимания текстов и интервью хоккейной тематики и их перевода на русский;
2) стабильный доступ в интернет;
3) готовность выполнять рекомендации редакторов.
Если вам интересна работа с новостями, пишите на адрес newsrec@sports.ru. В теме указывайте «Автор хоккейных новостей».
Желательно представить основную информацию о себе: возраст, регион проживания, ссылку на свой профиль на Sports.ru (если такой есть, но это не обязательно), что-то еще по вкусу.
Также нужно выполнить первое тестовое задание: прислать свой перевод текста о суперсерии. Перевод может быть представлен как в теле письма, так и в прикрепленном документе, это не принципиально. Речь пока идет именно о переводе текстов в полном виде, а не об их переработке в новостной формат.
Нам интересны сотрудники из любых регионов России и Беларуси. Если вы живете вдалеке от столиц или даже вдалеке от городов вовсе, то повода не писать в этом нет. Первостепенный интерес представляют личные качества, навыки и реальный уровень потенциальных новичков, а не формальные характеристики вроде места проживания или аббревиатуры в дипломе. Впрочем, проинформировать нас о подобных характеристиках тоже уместно, о чем уже было сказано выше.