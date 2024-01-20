Уборщицу арены «Спартака» избили на рабочем месте («Мутко против»)

Теги Спартак происшествия КХЛ Хоккей

Уборщицу арены «Спартака» избили на рабочем месте.

По информации телеграм-канала «Мутко против», 13 января в одну из московских больниц из травмпункта доставили гражданку Таджикистана Зебунисо М. У женщины были диагностированы многочисленные травмы кистей рук и пальцев (в том числе переломы пальцев на обеих руках).

Сначала женщина не отвечала на вопросы врачей, но потом сообщила, что она работает уборщицей на арене хоккейного «Спартака» и что была избита известным ей человеком на своем рабочем месте. Имя этого человека она не назвала. 

Полиция проводит проверку по факту этого инцидента. 

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13 комментариев
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Эти трое из Нижнекамска уже до Москвы добежали
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Найдут , раз знает кто ,да и видеокамер там полно !
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Ужасная новость, которая, хоть и косвенно, явно вредит имиджу Спартака
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Опять перепись Петросянов в комментариях
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Ответ Андоррский почтальон
Меня, в общем-то, на данном ресурсе никогда не интересовали ни плюсы, ни минусы, но сегодня у меня весёлое настроение и я хочу спросить моих минусяторов: вы действительно считаете, что это был не муж? Я предлагаю поспорить. Я говорю, что это был её муж или сожитель, а вы утверждаете обратное. Уверен, что в ближайшее время информация об этом появится на спортсе. Обозначьтесь в комментах и мы забьемся. Проигравший на месяц исчезает с ресурса. Есть которые не забздят?
Давай) обратное не утверждаю, но просто на интерес)
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