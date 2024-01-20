Уборщицу арены «Спартака» избили на рабочем месте («Мутко против»)

Уборщицу арены «Спартака» избили на рабочем месте.

По информации телеграм-канала «Мутко против», 13 января в одну из московских больниц из травмпункта доставили гражданку Таджикистана Зебунисо М. У женщины были диагностированы многочисленные травмы кистей рук и пальцев (в том числе переломы пальцев на обеих руках).

Сначала женщина не отвечала на вопросы врачей, но потом сообщила, что она работает уборщицей на арене хоккейного « » и что была избита известным ей человеком на своем рабочем месте. Имя этого человека она не назвала.

Полиция проводит проверку по факту этого инцидента.