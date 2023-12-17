Умер обладатель Кубка европейских чемпионов Игорь Капустин

Теги Спартак Химик Воскресенск происшествия Кубок европейских чемпионов КХЛ Сергей Капустин чемпионат СССР Крылья Советов Хоккей

Бывший хоккеист «Спартака» Игорь Капустин умер в возрасте 66 лет.

«Сегодня, 17 декабря, в возрасте 66 лет не стало Игоря Капустина – прославленного нападающего московского «Спартака» и двукратного вице-чемпиона страны (1982, 1983) в составе нашего клуба.

Младший брат олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира Сергея Капустина, Игорь Алексеевич выступал за московский «Спартак» с 1981 по 1983 год – проведя за команду 57 матчей, набрав 34 (16+18) очка, и дважды выиграв серебряные медали чемпионата СССР в составе красно-белых.

Хоккейный клуб «Спартак» Москва скорбит и соболезнует родным и близким Игоря Алексеевича Капустина – вечная память прославленному спартаковцу!» – говорится на сайте «Спартака».

С 1975 по 1981 год Игорь Капустин выступал за «Крылья Советов». Он является обладателем Кубка Европейских чемпионов (1975) и бронзовым призером чемпионата СССР (1978), а также чемпионом юношеского чемпионата Европы (1976) и молодежного чемпионата мира (1977) в составе сборной СССР.

После двух сезонов в «Спартаке» он выступал за воскресенский «Химик» (с 1983 по 1985 год), «Москвич» (с 1986 по 1988 год), венгерский «Ференцварош» (с 1989 по 1990 год) и «Бат Ям» из Израиля (с 1995 по 1997 год).

После завершения игровой карьеры он работал в руководстве «Крыльев Советов», а также детским тренером в Одинцово.

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2 комментария
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Земля пухом!
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....... Он вчера умер (сайт hcks.moscow). Как-то ничего не слышал про младшего Капустина. Земля пухом ......
Оказывается его старший брат - прославленный советский нападающий Сергей Капустин - просто трагически нелепо ушёл из жизни в самом расцвете сил, в 42 года. Пошёл купаться, поранил руку ржавым гвоздём и погиб из-за заражения крови (((( Жесть какая-то (( Возможно сказались неустроенность и невостребованность Сергея после завершения карьеры игрока. Не нашёл себя в жизни на сломе эпох .....
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