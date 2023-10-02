Экс-ведущая канала «Спартака» Ушакова обвинила мужа в избиении: «Больше не хочу быть в роли жертвы. Не делала ему ничего плохого, была верной женой. Но начался ад»

Теги Спартак светская хроника происшествия телевидение КХЛ соцсети Юлия Ушакова Хоккей

Экс-ведущая канала ХК «Спартак» Юлия Ушакова обвинила мужа в домашнем насилии.

«Я много крови потеряла, когда меня оформляли в больницу. Был общий наркоз и после него отходняк…

Я больше не хочу быть в роли жертвы, но пока даю себе время на восстановление.

Не делала ему ничего плохого, я была верной женой. Но начался этот ад», – приводит слова Юлии Ушаковой «Советский спорт» со ссылкой на соцсеть экс-ведущей клубного телевидения «Спартака».

Ушакова является Заслуженным мастером спорта России по бодибилдингу. Сообщается, что она вышла замуж за Константина в марте 2021 года. Они с мужем воспитывают двоих сыновей. 

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1 комментарий

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Кирилл Дубасов
и кто муж? логично и его раскрыть
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