Канарейкин о Хохлачеве: «Знаю его как хорошего игрока. Что сейчас с ним произошло, лучше узнать у руководителей и штаба «Амура»

Теги Амур Спартак происшествия Федор Канарейкин КХЛ Александр Хохлачев Хоккей

Федор Канарейкин высказался об инциденте с участием Александра Хохлачева.

Ранее появилась информация о том, что форвард «Амура», вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске.

«Могу сказать, что в нашей совместной работе с Хохлачевым не было проблем. Я его знаю как хорошего игрока. Играя за родной клуб, он уделял внимание только хоккею. Что сейчас с ним произошло, лучше узнать у руководителей и тренерского штаба «Амура».

Поведение хоккеиста должно соответствовать статусу профессионала и одного из лидеров команды. Игрока, который имеет очень хороший контракт. Это все переплетается и называется дисциплина.

Наверняка реакция от клуба последует – и это будет правильно. А какое наказание, это пусть решают люди, которые ему платят», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин.

Напомним, Хохлачев – воспитанник хоккейной школы «Спартака».

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