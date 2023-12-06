«Спартак» о попадании шайбы в голову болельщице: «Командный врач оказал помощь. Ее пригласили на игры клуба. Для нее приготовлен подарок»
«Спартак» приготовил подарок для болельщицы, которой попала в голову шайба.
Во втором периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» (8:7 ОТ) шайба попала в голову болельщице красно-белых.
«Болельщице оказал помощь командный врач. Ее пригласили на игры «Спартака». С ней еще свяжется наш билетный отдел.
Для нее приготовлен подарок», – сказали в пресс-службе «Спартака».
Следующий матч «Спартак» проведет 7 декабря против «Сочи».
«Спартак» – «Динамо» – 8:7!!! Вау, это точно самый веселый матч КХЛ 🔥