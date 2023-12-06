«Спартак» о попадании шайбы в голову болельщице: «Командный врач оказал помощь. Ее пригласили на игры клуба. Для нее приготовлен подарок»

Теги Спартак травмы болельщики происшествия КХЛ Динамо Хоккей

«Спартак» приготовил подарок для болельщицы, которой попала в голову шайба.

Во втором периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» (8:7 ОТ) шайба попала в голову болельщице красно-белых.

«Болельщице оказал помощь командный врач. Ее пригласили на игры «Спартака». С ней еще свяжется наш билетный отдел.

Для нее приготовлен подарок», – сказали в пресс-службе «Спартака».

Следующий матч «Спартак» проведет 7 декабря против «Сочи».

«Спартак» – «Динамо» – 8:7!!! Вау, это точно самый веселый матч КХЛ 🔥

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4 комментария
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Ей подарят вратарский КБ-шлем...
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Молодцы! Не только игрой уважение завоёвывают.
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Шайбу то хоть отдали что по голове прилетела сувенир на вечные времена...
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Ответ Владимир Никаноров
Шайбу то хоть отдали что по голове прилетела сувенир на вечные времена...
Сейчас же всё больше умные шайбы, с чипами, их уже просто так не отдают, дорого. Тут может и отдали в виде исключения).
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